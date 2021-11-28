Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 28 Kasım Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet
11:15 Bizim Yunus
11:35 Dizi TV
12:20 Kardeşlerim
15:25 Destan
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Destan
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:30 Konuştukça
08:45 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim
09:45 Magazin D Pazar
12:00 Arda ile Omuz Omuza
13:00 Balçiçek’le Sohbete Geldik
14:00 Çok Güzel Hareketler 2
16:15 Camdaki Kız
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Yargı
00:15 Sadakatsiz
STAR TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çizgi Film Kuşağı
09:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Ah Nerede
16:30 Sana Söz
18:45 Star Haber
20:00 Haluk Levent’le Yeniden
00:30 Benim Hayatım
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Aşk Mantık İntikam
13:30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
15:00 Yasak Elma
16:30 Kanunsuz Topraklar
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:30 Elbet Bir Gün
00:00 Yasak Elma
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:18 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:20 Yeşil Deniz
08:35 Payitaht "Abdülhamid"
11:50 Enine Boyuna (Canlı)
13:00 Birkaç Küçük Yürek İçin
14:15 Alparslan: Büyük Selçuklu (Altyazılı)
17:00 Tozkoparan İskender
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Teşkilat (Altyazılı)
23:45 3'Te 3
01:05 Alparslan: Büyük Selçuklu (Altyazılı)
03:25 Payitaht "Abdülhamid"
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Aziz
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Hababam Sınıfı Tatilde
22:15 Süt Kardeşler
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa
09:45 10 Yaş Genç
10:30 Gazete Magazin
12:30 Kırmızı Oda
15:45 O Ses Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye
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