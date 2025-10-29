Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 29 EKİM 2025: Bugün televizyonda neler var? Show TV, TRT 1, Star TV, Kanal D, ATV, TV8, Now TV yayın akışı listesi

        Bugün televizyonda neler var? 29 Ekim Çarşamba Show TV, TRT 1, Star TV, Kanal D, ATV, TV8, Now TV yayın akışı

        Kanallarda neler olduğunu merak eden izleyiciler, ''Bugün televizyonda neler var?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. 29 Ekim Çarşamba Show TV, TRT 1, Star TV, Kanal D, ATV, TV8, Now TV yayın akışı listeleri resmi tatili televizyon izleyerek geçirmek isteyenler tarafından mercek altına alındı. Bugün Show TV'de Bir Cumhuriyet Şarkısı filmi yayınlanacak. Birçok dizi yeni bölümleriyle ekrana gelecekken, bir dizi ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. İşte, kanal kanal 29 Ekim 2025 TV yayın akışı listesi haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2025 - 14:45 Güncelleme: 29.10.2025 - 14:45
        Türkiye’nin en çok izlenen kanallarında her gün farklı türlerde diziler, filmler, programlar ve yarışmalar yayınlanıyor. Ekrana gelecek yapımlar kanalların yayın akışları aracılığıyla belli oluyor. 29 Ekim 2025 TV yayın akışı listesi Cumhuriyet Bayramı’nın 102. yıl dönümünde yayınlanacak yapımları merak edenler izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte 29 Ekim Cuma Show TV, TRT 1, Star TV, Kanal D, ATV, TV8, Now TV yayın akışı listesi...

        KANALLARIN 29 EKİM 2025 TV YAYIN AKIŞLARI

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Vurun Kahpeye

        08:15 Bu Sabah

        10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Bir Cumhuriyet Şarkısı

        22:45 Bir Cumhuriyet Şarkısı

        01:15 Veliaht

        03:45 Bahar

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:33 İstiklal Marşı

        05:35 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

        06:25 Kalk Gidelim

        09:15 Adını Sen Koy

        11:00 Anıtkabir'den Naklen Yayın

        11:15 Alişan ile Hayata Gülümse

        13.30 Bir Dönüm Noktası "29 Ekim 1923"

        14:00 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Özel

        16:00 Kod Adı Kırlangıç

        17:45 Lingo Türkiye

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Taşacak Bu Deniz

        23:30 Cennetin Çocukları

        02:25 Hayallerinin Peşinde

        03:10 Taşacak Bu Deniz

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 İstanbullu Gelin

        09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

        16:15 Söz

        19:00 Star Haber

        20:00 Sahipsizler

        00:15 Çarpıntı

        03:30 Hanım Köylü

        05:00 Söz

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:15 Kara Murat Fatih'in Fedaisi

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Yaprak Dökümü

        14:00 Gelinim Mutfakta

        16:45 Arka Sokaklar

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Eşref Rüya

        00:15 Güller ve Günahlar

        03:30 Poyraz Karayel

        05:15 Üç Kız Kardeş

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Gözleri Karadeniz

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Kuruluş Orhan

        22:30 Kuruluş Orhan

        01:30 Kuruluş Orhan

        04:00 Kardeşlerim

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07:30 İlk Bakış

        08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12:30 Yasak Elma

        13:30 En Hamarat Benim

        16:30 Sahtekarlar

        19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

        20:00 Ben Leman

        23:00 Sahtekarlar

        02:00 Halef: Köklerin Çağrısı

        04:45 Kefaret

        06:00 Karagül

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 Tuzak

        07:15 Ebru ile 8’de Sağlık

        08:30 Oynat Bakalım

        09:00 Gel Konuşalım

        13:15 MasterChef Türkiye

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 MasterChef Türkiye

        00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        03:30 Gel Konuşalım

        29 EKİM 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
