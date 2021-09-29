Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 29 Eylül Çarşamba Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13.00 1 Başka Güzel

15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.10 Senin Hayatın

18.45 Show Ana Haber

20.00 Yalancı 'Dizi' (Tekrar)

22.30 Atla Gel Şaban 'Türk Filmi'

00.15 Görevimiz Tatil 'Türk Filmi'

02.15 Görevimiz Tatil 'Türk Filmi' (Tekrar)

04.00 Yeni Gelin 'Dizi' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.00 Kadir Ezildi İle En Hamarat Benim

16.00 Fulya İle Umudun Olsun

19.00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20.00 Kanunsuz Topraklar 'Dizi'

22.15 Kanunsuz Topraklar 'Dizi' (Tekrar)

00.45 Uzak Şehrin Masalı 'Dizi' (Tekrar)

03.15 Geçmiş Olsun 'Türk Filmi'

05.30 Son Yaz 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

13.00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16.00 Kiralık Aşk 'Dizi' (Tekrar)

18.30 Star Haber

20.00 Hükümet Kadın 'Türk Filmi'

22.30 Hükümet Kadın 'Türk Filmi' (Tekrar)

00.30 Sabahın Sultanı Seda Sayan (Tekrar)

03.00 Güzel Köylü 'Dizi' (Tekrar)

05.00 Kiralık Aşk 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

12.15 Gelinim Mutfakta

15.45 Ece Üner İle Susma

19.00 Kanal D Haber

20.00 Sadakatsiz 'Dizi'

23.15 67.Gıllette Milliyet Yılın Sporcusu Ödül Töreni

00.15 Yargı 'Dizi' (Tekrar)

02.45 Kırık Hayatlar 'Dizi' (Tekrar)

04.45 Ece Üner İle Susma (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

13.00 Atv Gün Ortası

14.00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

16.20 Esra Erol'da

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Venom: Zehirli Öfke 'Yabancı Film'

22.00 Tarzan Efsanesi 'Yabancı Film'

02.30 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane (Tekrar)

04.45 Akıncı 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

12.25 Benim Adım Melek 'Dizi' (Tekrar)

15.55 Seksenler 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Ana Haber

20.00 Dünya Hali 'Dizi'

21.30 Kaçış Yok 'Yabancı Film'

23.55 'Dizi' (Tekrar)

02.45 Seksenler 'Dizi' (Tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Masterchef Türkiye 2021