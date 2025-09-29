Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin TV yayın akışı 29 Eylül 2025: Bugün televizyonda neler var? Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT1, Now TV yayın akışı

        TV yayın akışı 29 Eylül 2025: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        Televizyon izlemek, bazı kişiler için en keyifli aktiviteler arasında yer alıyor. Ekran başına geçen izleyiciler, kanal kanal dolanıp beğendikleri dizi, film, yarışma gibi yapımlardan birini seçip izlemeye koyuluyor. Ne izleyeceklerine karar vermekte zorlanan kişiler ise 29 Eylül 2025 Pazartesi Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT1, Now TV yayın akışı listelerini inceleyerek plan yapıyor. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 29 Eylül 2025 TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.09.2025 - 12:26 Güncelleme: 29.09.2025 - 12:26
        1

        TV yayın akışı, ne izlemek istediklerine karar vermek isteyen izleyicilere yardımcı oluyor. Kanalların yayın akışları aracılığıyla hangi dizi, film, program, yarışma gibi içeriklerin yayınlanacağı ve saat kaçta ekrana geleceği belli oluyor. Türkiye’nin en çok izlenen kanallarının 29 Eylül 2025 TV yayın akışı listeleri kontrol ediliyor. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 29 Eylül 2025 Pazartesi Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT1, Now TV yayın akışı…

        2

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Aile

        08:15 Bu Sabah

        10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Veliaht

        23:15 Kızılcık Şerbeti

        01:45 Bahar

        04:00 Veliaht

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 İstanbullu Gelin

        09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

        16:15 Söz

        19:00 Star Haber

        20:00 Greenland Son Sığınak

        22:30 Greenland Son Sığınak

        00:30 Greenland Son Sığınak

        03:00 Bana Masal Anlatma

        05:00 Söz

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Yaprak Dökümü

        14:00 Gelinim Mutfakta

        16:45 Arka Sokaklar

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Uzak Şehir

        00:15 Arka Sokaklar

        03:00 Poyraz Karayel

        05:00 Kuzey Güney

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Gözleri Karadeniz

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Panda Planı

        22:25 Aşk ve Gözyaşı

        01:30 Gözleri Karadeniz

        04:00 Kardeşlerim

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:43 İstiklal Marşı

        05:45 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

        06:35 Kalk Gidelim

        09:20 Adını Sen Koy

        10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

        13:15 Seksenler

        14:30 Cennetin Çocukları

        17:45 Lingo Türkiye

        19:00 Ana Haber (Canlı)

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Cennetin Çocukları

        02:25 Teşkilat

        04:55 Seksenler

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07:30 İlk Bakış

        08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12:30 Yasak Elma

        13:30 En Hamarat Benim

        16:15 Halef: Köklerin Çağrısı

        19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

        20:00 Kıskanmak

        22:30 Halef: Köklerin Çağrısı

        01:45 Kıskanmak

        03:45 İnadına Aşk

        04:30 Bay Yanlış

        06:00 Karagül

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        07:15 Ebru ile 8’de Sağlık

        08:30 Oynat Bakalım

        09:00 Gel Konuşalım

        13:15 MasterChef Türkiye

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 MasterChef Türkiye

        00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        03:30 Gel Konuşalım

        29 EYLÜL 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        9
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
