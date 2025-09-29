TV yayın akışı 29 Eylül 2025: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?
Televizyon izlemek, bazı kişiler için en keyifli aktiviteler arasında yer alıyor. Ekran başına geçen izleyiciler, kanal kanal dolanıp beğendikleri dizi, film, yarışma gibi yapımlardan birini seçip izlemeye koyuluyor. Ne izleyeceklerine karar vermekte zorlanan kişiler ise 29 Eylül 2025 Pazartesi Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT1, Now TV yayın akışı listelerini inceleyerek plan yapıyor. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 29 Eylül 2025 TV yayın akışı...
TV yayın akışı, ne izlemek istediklerine karar vermek isteyen izleyicilere yardımcı oluyor. Kanalların yayın akışları aracılığıyla hangi dizi, film, program, yarışma gibi içeriklerin yayınlanacağı ve saat kaçta ekrana geleceği belli oluyor. Türkiye’nin en çok izlenen kanallarının 29 Eylül 2025 TV yayın akışı listeleri kontrol ediliyor. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 29 Eylül 2025 Pazartesi Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT1, Now TV yayın akışı…
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Aile
08:15 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Veliaht
23:15 Kızılcık Şerbeti
01:45 Bahar
04:00 Veliaht
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İstanbullu Gelin
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Greenland Son Sığınak
22:30 Greenland Son Sığınak
00:30 Greenland Son Sığınak
03:00 Bana Masal Anlatma
05:00 Söz
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Uzak Şehir
00:15 Arka Sokaklar
03:00 Poyraz Karayel
05:00 Kuzey Güney
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Gözleri Karadeniz
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Panda Planı
22:25 Aşk ve Gözyaşı
01:30 Gözleri Karadeniz
04:00 Kardeşlerim
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:43 İstiklal Marşı
05:45 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:35 Kalk Gidelim
09:20 Adını Sen Koy
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:30 Cennetin Çocukları
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Cennetin Çocukları
02:25 Teşkilat
04:55 Seksenler
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:15 Halef: Köklerin Çağrısı
19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
20:00 Kıskanmak
22:30 Halef: Köklerin Çağrısı
01:45 Kıskanmak
03:45 İnadına Aşk
04:30 Bay Yanlış
06:00 Karagül
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 Ebru ile 8’de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:00 Gel Konuşalım
13:15 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Gel Konuşalım
