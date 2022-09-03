TV yayın akışı izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Her kanal kendi internet sitesi üzerinden günlük olarak gün içinde yayınlanacak dizi, film ve programları duyuruyor. Bu akşam da birbirinden farklı dizi, film ve programlar ekrana gelecek. Peki, bugün TV'de neler var? İşte 3 Eylül Cumartesi günü Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı...