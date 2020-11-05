Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 5 Kasım Perşembe Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 SHOW Ana Haber (Canlı)
20.00 Alev Alev 'Dizi' (Yeni Dizi)
22.15 Alev Alev 'Dizi' (Tekrar)
00.30 Arıza 'Dizi' (Tekrar)
03.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk 'Dizi' (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20.00 Mucize Doktor
00.15 Çocukluk
02.45 Zuhal Topal'la Sofrada
04.30 Kadın
06.00 Şevkat Yerimdar
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.30 Star Haber
20.00 Başlat
22.45 Başlat
01.30 Acımasız
03.15 Acımasız
05.00 Erkenci Kuş
KANAL D YAYIN AKIŞI
18.45 Kanal D Haber
20.00 Galaksinin Korucuları 2 'Yabancı Sinema'
22.15 Galaksinin Korucuları 2 'Yabancı Sinema'
01.30 Zahide Yetiş'le Gelin Görün (Tekrar)
04.00 Gelinim Mutfakta (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 Ana Haber Bülteni
20.00 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Yeni Bölüm)
00.20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
01.35 Kırgın Çiçekler 'Dizi' (Tekrar)
04.20 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19.55 Doğrusu Ne?
20.00 Kalk Gidelim
23.45 3'te 3
01.00 Yerli Dizi
02.50 Fazlası Zarar
04.35 Türkan Hanım'ın Konağı
YORUMLAR