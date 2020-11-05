Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 5 Kasım Perşembe Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 SHOW Ana Haber (Canlı)

20.00 Alev Alev 'Dizi' (Yeni Dizi)

22.15 Alev Alev 'Dizi' (Tekrar)

00.30 Arıza 'Dizi' (Tekrar)

03.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk 'Dizi' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20.00 Mucize Doktor

00.15 Çocukluk

02.45 Zuhal Topal'la Sofrada

04.30 Kadın

06.00 Şevkat Yerimdar

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.30 Star Haber

20.00 Başlat

22.45 Başlat

01.30 Acımasız

03.15 Acımasız

05.00 Erkenci Kuş

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Kanal D Haber

20.00 Galaksinin Korucuları 2 'Yabancı Sinema'

22.15 Galaksinin Korucuları 2 'Yabancı Sinema'

01.30 Zahide Yetiş'le Gelin Görün (Tekrar)

04.00 Gelinim Mutfakta (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 Ana Haber Bülteni

20.00 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Yeni Bölüm)

00.20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

01.35 Kırgın Çiçekler 'Dizi' (Tekrar)

04.20 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.55 Doğrusu Ne?

20.00 Kalk Gidelim

23.45 3'te 3

01.00 Yerli Dizi

02.50 Fazlası Zarar

04.35 Türkan Hanım'ın Konağı