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TV yayın akışı 5 Kasım Cumartesi: Bugün televizyonda neler var?

Hafta sonu gelip çatınca televizyon keyfi yapmak bir başka oluyor! Bugün yine ekranlarda komediden, drama kadar farklı birçok yapım seyirciyle buluşacak. İşte, 5 Kasım Cumartesi günü televizyon yayın akışı...

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  • TV yayın akışı 5 Kasım Cumartesi: Bugün televizyonda neler var?

    İş ve okul arasında geçen bir haftanın sonunda, televizyon karşısında dinlenmek isteyen izleyiciler; "5 Kasım Cumartesi günü televizyonda neler var?" diye merak ediyor. İşte, 5 Kasım Cumartesi televizyon yayın akışı...
  • TV yayın akışı 5 Kasım Cumartesi: Bugün televizyonda neler var?

    STAR TV

    07:15 Toprak ile Fidan        

    10:0 Burcu ile Hafta Sonu 

    12:00 Yerli Dizi Tekrar / SinemaE

    15:15 En Güzel Bölüm

    15:30 Gecenin Ucunda 

    18:15 Star Ana Haber 

    19:00 Toprak ile Fidan

    20:00 Takip 3: Son Karşılaşma 

    22:30 Doğu Demirkol ile Alelade Show

    01:30 Takip 3: Son Karşılaşma 

    03:15 Kiralık Aşk

    05:00 Güzel Köylü
  • TV yayın akışı 5 Kasım Cumartesi: Bugün televizyonda neler var?

    TRT 1 

    05:25 Yedi Numara

    06:15 Kalk Gidelim

    10:00 Hayallerinin Peşinde

    10:55 Yürek Çıkmazı

    13:45 Türk Sineması "Sosyete Şaban"

    15:45 Kasaba Doktoru

    19:00 Ana Haber

    20:00 Gönül Dağı

    00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

    01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

    02:00 Yürek Çıkmazı

    04:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
  • TV yayın akışı 5 Kasım Cumartesi: Bugün televizyonda neler var?

    KANAL D

    07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

    09:45 Magazin D Cumartesi

    13:00 Arda'nın Mutfağı

    14:00 Camdaki Kız

    16:15 O Kız

    18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

    20:00 Şarkılar Bizi Söyler

    00:30 Üç Kız Kardeş

    03:00 Hayatın Tatlı Yanı

    04:30 Müzik Arası

    05:30 Yabancı Damat
  • TV yayın akışı 5 Kasım Cumartesi: Bugün televizyonda neler var?

    SHOW TV

    07:00 Yeni Gelin

    10:00 Cumartesi Sürprizi

    13:00 Bir Şansım Olsa

    14:30 Hayat Bugün

    18:25 Hafta Sonu Ana Haber

    20:00 Güldür Güldür Show

    23:45 Kızılcık Şerbeti

    02:30 Enes Batur Gerçek Kahraman

    05:00 Bir Şansım Olsa
  • TV yayın akışı 5 Kasım Cumartesi: Bugün televizyonda neler var?

    ATV

    07:30 Atv'de Hafta Sonu

    10:00 Kardeşlerim

    13:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

    16:00 Yalnız Kurt

    19:00 Atv Ana Haber

    20:00 Kardeşlerim

    00:20 Bir Küçük Gün Işığı

    03:20 Aldatmak

    05:50 Bir Zamanlar Çukurova
  • TV yayın akışı 5 Kasım Cumartesi: Bugün televizyonda neler var?

    TV 8

    06:30 Tuzak

    07:15 Süper Bir Takım

    07:30 Türkiye'nin Doktorları / Yeni 

    09:00 Bir Yemek Olsan / Yeni Bölüm

    10:00 Tuzak

    13:30 Pişir de Görelim

    16:30 Tuzak

    20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

    00:15 Tuzak

    03:30 Pişir de Görelim

    04:45 Bilginiz Olsun

    05:30 Tuzak
  • TV yayın akışı 5 Kasım Cumartesi: Bugün televizyonda neler var?

    FOX

    08.30 Çalar Saat Hafta Sonu 

    11.15 Ekonomi Arası

    11.20 Kamera Arkası 

    12.00 Bir Peri Masalı

    14.30 İyilik

    16.30 Darmaduman

    19.00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber 

    20.00 Darmaduman

    22.45 Bir Peri Masalı

    01.45 Yasak Elma

    04.00 Her Yerde Sen

    06.00 Şevkat Yerimdar

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