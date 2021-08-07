Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 7 Ağustos Cumartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13.00 Bir Şansım Olsa (Tekrar)

14.30 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi' (Tekrar)

18.45 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show (Tekrar)

00.15 Sakar Şakir 'Türk Filmi'

01.45 Şehrin Adamı 'Yabancı Film'

03.30 Şehrin Adamı 'Yabancı Film' (Tekrar)

05.00 Sevcan'la Lezzet Yolunda (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.45 Aşk Mantık İntikam 'Dizi' (Tekrar)

16.30 Fulya İle Umudun Olsun

19.00 Fox Ana Haber

20.00 Aşk Mantık İntikam 'Dizi'

23.45 Fulya İle Umudun Olsun (Tekrar)

02.30 Bay Yanlış 'Dizi' (Tekrar)

04.00 Her Yerde Sen 'Dizi' (Tekrar)

05.00 Kefaret 'Dizi' (Tekrar)

06.00 Aşk Yeniden 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

13.30 Aramızda Kalsın 'Dizi' (Tekrar)

16.45 Star Market

18.45 Star Haber

20.00 Niyazi Gül Dörtnala 'Türk Filmi'

22.30 Niyazi Gül Dörtnala 'Türk Filmi' (Tekrar)

00.30 Star Market (Tekrar)

02.20 Aramızda Kalsın 'Dizi' (Tekrar),

04.30 Yüksek Sosyete 'Dizi' (Tekrar)

05.30 Geniş Aile 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

13.00 Magazin D Yaz

14.00 Küçük Ağa 'Dizi' (Tekrar)

16.15 Baht Oyunu 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Kanal D Haber

20.00 Karayip Korsanları: Siyah İnci'nin Laneti 'Yabancı Sinema'

22.45 'Dizi' (Tekrar)

02.00 Yalan Dünya 'Dizi' (Tekrar)

04.15 Afili Aşk 'Dizi (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

13.00 Atv Gün Ortası

14.00 Beni Unutma 'Türk Filmi'

16.15 Kardeşlerim 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Baş Belası 'Dizi'

00.20 Ay'da İlk İnsan 'Yabancı Film'

03.00 Beni Unutma 'Türk Filmi' (Tekrar)

05.15 Hercai 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

12.25 Gönül Dağı 'Dizi' (Tekrar)

15.45 Masumlar Apartmanı 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Ana Haber

19.55 Doğrusu Ne?

20.00 Kral Şakir: Oyun Zamanı 'Türk Filmi'

22.00 Dünyanın Merkezine Yolculuk 'Yabancı Film'

23.55 Dünya Hali

01.50 Yerel Belgesel

03.10 Masumlar Apartmanı 'Dizi' (Tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

14:15 Yetenek Sizsiniz Türkiye

16:30 Sinema

20:00 Masterchef Türkiye 2021