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TV Yayın akışı 7 Ağustos 2021 Cumartesi! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

TV yayın akışı 7 Ağustos 2021 Cumartesi yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam yabancı ve yerli filmler, yarışma programları ekranlara gelecek. İşte, 7 Ağustos Cumartesi Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı...

TV Yayın akışı 7 Ağustos 2021 Cumartesi! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 7 Ağustos Cumartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13.00 Bir Şansım Olsa (Tekrar)
14.30 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi' (Tekrar)
18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show (Tekrar)
00.15 Sakar Şakir 'Türk Filmi'
01.45 Şehrin Adamı 'Yabancı Film'
03.30 Şehrin Adamı 'Yabancı Film' (Tekrar)
05.00 Sevcan'la Lezzet Yolunda (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.45 Aşk Mantık İntikam 'Dizi' (Tekrar)
16.30 Fulya İle Umudun Olsun
19.00 Fox Ana Haber
20.00 Aşk Mantık İntikam 'Dizi'
23.45 Fulya İle Umudun Olsun (Tekrar)
02.30 Bay Yanlış 'Dizi' (Tekrar)
04.00 Her Yerde Sen 'Dizi' (Tekrar)
05.00 Kefaret 'Dizi' (Tekrar)
06.00 Aşk Yeniden 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

13.30 Aramızda Kalsın 'Dizi' (Tekrar)
16.45 Star Market
18.45 Star Haber
20.00 Niyazi Gül Dörtnala 'Türk Filmi'
22.30 Niyazi Gül Dörtnala 'Türk Filmi' (Tekrar)
00.30 Star Market (Tekrar)
02.20 Aramızda Kalsın 'Dizi' (Tekrar),
04.30 Yüksek Sosyete 'Dizi' (Tekrar)
05.30 Geniş Aile 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

13.00 Magazin D Yaz
14.00 Küçük Ağa 'Dizi' (Tekrar)
16.15 Baht Oyunu 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Kanal D Haber
20.00 Karayip Korsanları: Siyah İnci'nin Laneti 'Yabancı Sinema'
22.45 'Dizi' (Tekrar)
02.00 Yalan Dünya 'Dizi' (Tekrar)
04.15 Afili Aşk 'Dizi (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

13.00 Atv Gün Ortası
14.00 Beni Unutma 'Türk Filmi'
16.15 Kardeşlerim 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Baş Belası 'Dizi'
00.20 Ay'da İlk İnsan 'Yabancı Film'
03.00 Beni Unutma 'Türk Filmi' (Tekrar)
05.15 Hercai 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

12.25 Gönül Dağı 'Dizi' (Tekrar)
15.45 Masumlar Apartmanı 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Ana Haber
19.55 Doğrusu Ne?
20.00 Kral Şakir: Oyun Zamanı 'Türk Filmi'
22.00 Dünyanın Merkezine Yolculuk 'Yabancı Film'
23.55 Dünya Hali
01.50 Yerel Belgesel
03.10 Masumlar Apartmanı 'Dizi' (Tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

14:15 Yetenek Sizsiniz Türkiye

16:30 Sinema

20:00 Masterchef Türkiye 2021

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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