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        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 7 NİSAN 2025: Bugün televizyonda neler var? ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı

        TV yayın akışı 7 Nisan 2025: Bugün TV'de neler var? İşte ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı

        7 Nisan 2025 TV yayın akışı bugünü evde televizyon izleyerek geçirecek olan seyirciler tarafından araştırılmaya başlandı. Kanalların yayın akışına göre, bugün birbirinden iddialı yapımlar ekrana gelecek. Birçok dizi yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkarken yerli ve yabancı filmler de yayında olacak. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 7 Nisan Pazartesi ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.04.2025 - 12:07 Güncelleme: 07.04.2025 - 12:07
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        1

        Günün yorgunluğunu atmak için televizyon karşısına geçen izleyiciler, akşam kuşağında yer alan yapımları araştırmaya başladı. 7 Nisan 2025 TV yayın akışı listesi kanal kanal paylaşıldı. Kanalların yayın akışlarına göre, bu akşam birçok dizi yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Öte yandan yerli ve yabancı filmler sinemaseverlerle buluşacak. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 7 Nisan 2025 Pazartesi ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı...

        2

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Nursel ile Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol’da

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Adalet 2

        22:30 Sustalı Ceylan

        01:30 Bir Gece Masalı

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        3

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Kavak Yelleri

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Yaprak Dökümü

        13:00 Gelinim Mutfakta

        16:00 Arka Sokaklar

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Uzak Şehir

        00:15 Eşref Rüya

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        08:00 Bu Sabah

        10:00 Deha

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Güldür Güldür Show

        23:45 Bahar

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Güne Başlarken

        09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

        16:15 Kiralık Aşk

        19:00 Star Haber

        20:00 Küçük Esnaf

        22:30 Küçük Esnaf

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TRT1 YAYIN AKIŞI

        05:53 İstiklal Marşı ve Günün Programı

        05:55 Hayallerinin Peşinde

        06:45 Vuslat

        10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

        13:15 Seksenler

        14:40 Teşkilat

        17:40 Lingo Türkiye

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

        00:15 Teşkilat

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07:30 İlk Bakış

        08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12:30 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...

        13:30 En Hamarat Benim

        16:30 Kızıl Goncalar

        19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

        20:00 Kızıl Goncalar

        00:00 Hudutsuz Sevda

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        07:15 Ebru ile 8’de Sağlık

        08:30 Gel Konuşalım

        10:55 Survivor Panorama / Canlı

        12:30 İşte Benim Stilim / Yeni Bölüm

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm

        00:15 Survivor Ekstra / Canlı

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