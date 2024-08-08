TV yayın akışı: 8 Ağustos bugün tv'de neler var? Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları Voleybol Yarı Final Karşılaşması "Türkiye-İtalya"
8 Ağustos Perşembe tv yayın akışı listesi belli oldu. Bu akşam Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Türkiye - İtalya voleybol yarı final maçını televizyondan takip etmek isteyenler maçın saat kaçta yayınlanacağını merak ediyor. İşte TV yayın akışı listesi ve yarı final karşılaması saati
Perşembe günü yayınlanacak yapımlar tv yayın akışı listesinde yer aldı. 8 Ağustos Perşembe günü Güldür Güldür Show, Alan, Aşk-ı Memnu, Deliha gibi yapımlar yayınlanacak. İşte kanalların tv yayın akış listesi
GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW
Güldür Güldür Show bu akşam tekrar bölümüyle Show TV’de
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Güzel Günler
09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:00 Sandık Kokusu
15:00 Bahar
18:30 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Çiçek Abbas (Yerli Sinema)
8 AĞUSTOS 2024 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ
ALAN
Oktay Kaynarca’nın sunumuyla gerçekleşen Alan bu akşam ATV’de!
ATV YAYIN AKIŞI
06:00 Kaçak
07:00 Bir Küçük Gün Işığı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Sen Anlat Karadeniz
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Maide'nin Altın Günü (Yerli Sinema)
16:00 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Alan
00:20 Anlaşma (Yabancı Sinema)
PARİS 2024 YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI VOLEYBOL YARI FİNAL KARŞILAŞMASI "TÜRKİYE-İTALYA"
TRT Spor ekranlarından Başakşehir’in UEFA Konferans Ligi maçı bu akşam ekranlara gelecek. Normal şartlarda Olimpiyat heyecanı TRT Spor ve TRT Spor Yıldız ekranlarından yaşanırken Türkiye ve İtalya arasındaki karşılaşma TRT 1’de olacak.
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:00 İstiklal Marşı ve Günün Programı
06:05 Şehirden Uzakta
09:50 Kara Ağaç Destanı
12:40 Lingo Türkiye
14:00 Gönül Dağı
17:00 Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları Voleybol Yarı Final Karşılaşması "Brezilya-ABD"
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Set Sayısı
21:00 Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları Voleybol Yarı Final Karşılaşması "Türkiye-İtalya"
23:10 3'Te 3
02:00 Sen Türkülerini Söyle
02:50 Gönül Dağı
AŞK-I MEMNU
Aşk-ı Memnu tekrar bölümüyle bu akşam Kanal D’de!
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
09:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 İnci Taneleri
16:00 Ayazın Sonu Güneş
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Aşk-ı Memnu
21:45 Aşk-ı Memnu
23:30 İntikam (Yabancı Sinema)
01:45 Gelinim Mutfakta
04:00 Ya Çok Seversen
DELİHA 2 FİLMİ KONUSU NE?
Temiz kalpli ama bir o kadar da deli dolu olan ve sürekli başına dert açan Zeliha aşk hayatını bir kenara bırakıp artık kariyer yapmanın yolunu arar. Hayallerinde aşçı olmak vardır. Gittiği birçok iş görüşmesinden hayal kırıklığı ile dönen Zeliha için her şey kötüye gidiyormuş gibi görünmektedir. Ancak Zeliha’nın şansı bir gün sonunda döner ve çok şık bir restoranda işe kabul edilir. Artık Zeliha da iş dünyasına adımını atmıştır.
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İki Aile
09:00 Sefirin Kızı
11:00 Aramızda Kalsın
13:30 Kiralık Aşk
16:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Deliha (Yerli Sinema
22:00 Deliha (Yerli Sinema)
00:30 İstanbullu Gelin
03:00 Kiralık Aşk
05:00 Erkenci Kuş