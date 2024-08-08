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        Haberler Bilgi Magazin TV yayın akışı: 8 Ağustos bugün tv’de neler var? Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları Voleybol Yarı Final Karşılaşması "Türkiye-İtalya"

        TV yayın akışı: 8 Ağustos bugün tv'de neler var? Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları Voleybol Yarı Final Karşılaşması "Türkiye-İtalya"

        8 Ağustos Perşembe tv yayın akışı listesi belli oldu. Bu akşam Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Türkiye - İtalya voleybol yarı final maçını televizyondan takip etmek isteyenler maçın saat kaçta yayınlanacağını merak ediyor. İşte TV yayın akışı listesi ve yarı final karşılaması saati

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.08.2024 - 17:56 Güncelleme: 08.08.2024 - 17:56
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        Perşembe günü yayınlanacak yapımlar tv yayın akışı listesinde yer aldı. 8 Ağustos Perşembe günü Güldür Güldür Show, Alan, Aşk-ı Memnu, Deliha gibi yapımlar yayınlanacak. İşte kanalların tv yayın akış listesi

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        GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW

        Güldür Güldür Show bu akşam tekrar bölümüyle Show TV’de

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Güzel Günler

        09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        12:00 Sandık Kokusu

        15:00 Bahar

        18:30 Show Ana Haber

        20:00 Güldür Güldür Show

        23:45 Çiçek Abbas (Yerli Sinema)

        8 AĞUSTOS 2024 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

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        3

        ALAN

        Oktay Kaynarca’nın sunumuyla gerçekleşen Alan bu akşam ATV’de!

        ATV YAYIN AKIŞI

        06:00 Kaçak

        07:00 Bir Küçük Gün Işığı

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Sen Anlat Karadeniz

        13:00 ATV Gün Ortası

        14:00 Maide'nin Altın Günü (Yerli Sinema)

        16:00 Kardeşlerim

        19:00 ATV Ana Haber

        20:00 Alan

        00:20 Anlaşma (Yabancı Sinema)

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        PARİS 2024 YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI VOLEYBOL YARI FİNAL KARŞILAŞMASI "TÜRKİYE-İTALYA"

        TRT Spor ekranlarından Başakşehir’in UEFA Konferans Ligi maçı bu akşam ekranlara gelecek. Normal şartlarda Olimpiyat heyecanı TRT Spor ve TRT Spor Yıldız ekranlarından yaşanırken Türkiye ve İtalya arasındaki karşılaşma TRT 1’de olacak.

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        06:00 İstiklal Marşı ve Günün Programı

        06:05 Şehirden Uzakta

        09:50 Kara Ağaç Destanı

        12:40 Lingo Türkiye

        14:00 Gönül Dağı

        17:00 Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları Voleybol Yarı Final Karşılaşması "Brezilya-ABD"

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Set Sayısı

        21:00 Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları Voleybol Yarı Final Karşılaşması "Türkiye-İtalya"

        23:10 3'Te 3

        02:00 Sen Türkülerini Söyle

        02:50 Gönül Dağı

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        AŞK-I MEMNU

        Aşk-ı Memnu tekrar bölümüyle bu akşam Kanal D’de!

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Yabancı Damat

        09:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

        11:00 Magazin D Yaz

        12:00 Kanal D Haber Gün Arası

        13:00 İnci Taneleri

        16:00 Ayazın Sonu Güneş

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Aşk-ı Memnu

        21:45 Aşk-ı Memnu

        23:30 İntikam (Yabancı Sinema)

        01:45 Gelinim Mutfakta

        04:00 Ya Çok Seversen

        6

        DELİHA 2 FİLMİ KONUSU NE?

        Temiz kalpli ama bir o kadar da deli dolu olan ve sürekli başına dert açan Zeliha aşk hayatını bir kenara bırakıp artık kariyer yapmanın yolunu arar. Hayallerinde aşçı olmak vardır. Gittiği birçok iş görüşmesinden hayal kırıklığı ile dönen Zeliha için her şey kötüye gidiyormuş gibi görünmektedir. Ancak Zeliha’nın şansı bir gün sonunda döner ve çok şık bir restoranda işe kabul edilir. Artık Zeliha da iş dünyasına adımını atmıştır.

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 İki Aile

        09:00 Sefirin Kızı

        11:00 Aramızda Kalsın

        13:30 Kiralık Aşk

        16:15 Erkenci Kuş

        19:00 Star Haber

        20:00 Deliha (Yerli Sinema

        22:00 Deliha (Yerli Sinema)

        00:30 İstanbullu Gelin

        03:00 Kiralık Aşk

        05:00 Erkenci Kuş

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