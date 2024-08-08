TV yayın akışı: 8 Ağustos bugün tv'de neler var? Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları Voleybol Yarı Final Karşılaşması "Türkiye-İtalya"

DELİHA 2 FİLMİ KONUSU NE?

Temiz kalpli ama bir o kadar da deli dolu olan ve sürekli başına dert açan Zeliha aşk hayatını bir kenara bırakıp artık kariyer yapmanın yolunu arar. Hayallerinde aşçı olmak vardır. Gittiği birçok iş görüşmesinden hayal kırıklığı ile dönen Zeliha için her şey kötüye gidiyormuş gibi görünmektedir. Ancak Zeliha’nın şansı bir gün sonunda döner ve çok şık bir restoranda işe kabul edilir. Artık Zeliha da iş dünyasına adımını atmıştır.

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İki Aile

09:00 Sefirin Kızı

11:00 Aramızda Kalsın

13:30 Kiralık Aşk

16:15 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Deliha (Yerli Sinema

22:00 Deliha (Yerli Sinema)

00:30 İstanbullu Gelin

03:00 Kiralık Aşk

05:00 Erkenci Kuş