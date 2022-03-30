TV yayın 30 Mart Çarşamba günü için araştırılıyor. Günün yorgunluğunu televizyon izleyerek atmak isteyen vatandaşlar bugün televizyonda hangi dizilerin olduğunu merak ediyor. 30 Mart Çarşamba akşamı; Show TV’de Oğlum, TRT 1’de Kara Tahta, ATV’de Kuruluş Osman ve Kanal D’de Sadakatsiz dizileri ve TV8’de Survivor All Star yarışma programı yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluşuyor. 30 Mart Çarşamba Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TRT 1, TV8 yayın akışı şöyle;