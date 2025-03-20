UEFA Uluslar Ligi’nde A Ligi’ne yükselme mücadelesi veren A Milli Futbol Takımı, A/B play-off turu ilk maçında Macaristan’ı konuk edecek. RAMS Park'ta oynanacak milli maç TV8 canlı izle ekranı ile takip edilecek. Heyecan dolu karşılaşmaya kısa süre kala milli maç canlı izle linki futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. TV8 frekans ayarları, uydu bilgileri ve 20 Mart yayın akışı başta olmak üzere mücadeleye ilişkin tüm detayları haberimizde derledik. İşte, Türkiye - Macaristan maçı TV8 canlı izle linki ve frekans bilgileri…