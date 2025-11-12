Habertürk
        U19 Milli Takımı'ndan Lihtenştayn'a farklı tarife!

        U19 Milli Takımı'ndan Lihtenştayn'a farklı tarife!

        U19 Milli Futbol Takımı, 2025/26 UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Eleme Turu ilk maçında Lihtenştayn'ı 7-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2025 - 20:48 Güncelleme: 12.11.2025 - 20:48
        Genç Milliler'den Lihtenştayn'a farklı tarife!
        U19 Millî Takımımız, 2025/26 UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Eleme Turu ilk maçında Lihtenştayn'ı 7-0 mağlup etti.

        Antalya'da Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelede Millî Takımımızın gollerini 27. dakikada Hasan Hüseyin Bulut, 29 ile 59. dakikalarda Darvin Kaan Soylu, 45+2 ile 62. dakikalarda Onuralp Çakıroğlu ve 79 ile 80. dakikalarda Özder Özcan kaydetti. Grubumuzun diğer maçında Yunanistan, Belarus'u 2-0 yendi.

        Karşılaşmayı, TFF Genç Millî ve Kadın Millî Takımlar, Kulüp Lisans İşleri, Tesisler ve Yatırımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Temel Bozbağ ve TFF Millî Takımlardan Sorumlu Yedek Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Akçay da tribünden takip etti. Millî Takımımız, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelirken Gürcistan - Azerbaycan sınırında kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan kahraman askerlerimizin anısına sahaya siyah kol bandı ile çıktı.

