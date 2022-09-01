UAEA heyeti Zaporijya'ya gitti 0:00 / 0:00

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Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi öncülüğündeki heyet, incelemelerde bulunmak için Zaporijya Nükleer Santrali'nde doğru yola çıktı.

Heyet üyelerinin bölgeye hareketinden önce otele gelen Ukrayna güvenlik güçleri, UAEA heyetinin kullanacağı araçlarda dedektör köpeklerle arama yaptı.

Otelden ayrılmadan önce heyet üyelerinin üzerinde Birleşmiş Milletler yazan çelik yelekler giydiği görüldü.

UAEA Başkanı Grossi, Zaporjiya'da kaldıkları otelden ayrılmadan önce basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı.

Zaporijya Nükleer Santrali'nin bulunduğu bölgede bu sabah da dahil son günlerde askeri hareketliliğin arttığını söyleyen Grossi, yola çıkmadan önce Ukraynalı askeri yetkililerden bölgedeki duruma ilişkin kendisine bilgi verildiğini belirtti.

Bölgedeki güvenlik riskinin ciddi olduğunu ancak yola koyulduklarını dile getiren Grossi, "Tamamlamamız gereken çok önemli bir görev var. Santraldeki güvenlik ve emniyet durumunu derhal değerlendirmeye başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Grossi'nin açıklamasından sonra heyet, Ukrayna polisinin eskortunda Zaporijya şehrinden santrale doğru hareket etti.

AVRUPA'NIN EN BÜYÜK NÜKLEER SANTRALİ

Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor.

Altı nükleer reaktör bulunan ve 5 bin 700 megavatsaat elektrik üretim kapasitesine sahip santral, Ukrayna'daki toplam elektriğin yüzde 20'sini sağlıyor.

Santral, 4 Mart'ta Ruslar tarafından ele geçirilmişti. Halihazırda Rus ordusu kontrolünde olan santralin çevresinde topçu saldırıları yaşanıyor. Ukrayna ve Rusya bu saldırılar konusunda birbirini suçluyor.