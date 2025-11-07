Habertürk
Habertürk
        Haberler Gündem Güncel 'Uçakta bomba var' dedi, panik yarattı | Son dakika haberleri

        'Uçakta bomba var' dedi, panik yarattı

        İstanbul - Cidde seferini yapan bir uçakta bulunan yolcunun 'uçakta bomba var' sözü paniğe neden oldu. Yolcu polis ekipleri tarafından uçaktan indirilirken, uçağın kabin ve kargo bölümünde yapılan aramalar sonucunda ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 00:04 Güncelleme: 07.11.2025 - 00:04
        'Uçakta bomba var' dedi, panik yarattı
        DHA'nın haberine göre; İstanbul Havalimanı’ndan Cidde seferini yapmak için hazırlanan Saudia Airlines’e ait uçak kalkış için son hazırlıklarını tamamladı. Bu sırada uçakta bulunan bir yolcunun 'uçakta bomba var' sözü paniğe neden oldu. Kabin ekipleri durumu kaptan pilota bildirdi.

        Bunun üzerine uçağın pilotu hava trafik kontrolörü ile irtibata geçerek durumu rapor ederek polis ekiplerini çağırdı. Uçağın kabin ve kargo bölümü bomba arama köpeğiyle didik didik aranırken, bagajlar yeniden mobil X-Ray cihazından kontrol edildi. İhbarda bulunan yolcu polis ekipleri tarafından uçaktan indirilirken, yapılan aramalarda ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

