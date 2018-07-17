Uçaklarda cep telefonu kullanımının yasak olması, farklı coğrafyalarda çeşitli şekilde yankı buluyor. Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre, havada cep telefonu ile arama yapamamak Batı ülkelerinde rahatsızlık yaratmazken, Doğu ülkelerindeki yolcular ise durumdan rahatsız.
Araştırma şirketi Nielsen'in Türk Hava Yolları (THY) için hazırladığı Küresel Havacılık Raporu'na göre, Fransa, Almanya, Japonya, İsveç, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) vatandaşlarının da dahil olduğu Batı toplumları uçak yolculukları sırasında cep telefonunu kullanmamayı memnuniyetle karşılıyor. Dünyanın en büyük 10 seyahat sektörünü inceleyen ve 8 bin yolcudan elde edilen verileri kapsayan araştırmada, Hint, Çinli ve Arap yolcular başta olmak üzere Doğu ülkelerinin vatandaşlarının ise uçağın içindeyken de cep telefonu ile zaman geçirmek istedikleri ortaya konuyor.
Öyle ki, Japon yolcuların bir çoğu uçak içinde cep telefonu ile konuşma yapabilmek için daha fazla ücret ödemeye hazır olduklarını bildiriyor. Alman yolcuların yüzde 69'u cep telefonlarının ulaşılabilir olmasının göz ardı ederken, bu oran Çinli yolcular arasında yüzde 18'e ve Hint yolcular arasında da yüzde 12'e düşüyor.
İNGİLİZ SIRA BEKLEMEMEYİ, AMERİKALI FİLM İZLEMEYİ İSTİYOR
Araştırmanın ortaya koyduğu diğer verilere göre check-in sırasında beklemekten en çok İngizler rahatsızlık duyuyor. Uçak içi multimedya servislerini en çok ABD, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşları önemserken, Japon yolcular ise pilotlardan gelecek uçuş bilgilerini duymak konusunda en hassas millet olarak göz çarpıyor. Uçak içi internet erişimi ise küresel bir talep haline gelse de bu konuda en çok Çinli, Güney Afrikalı ve ABD'li yolcular talepkarlar.
KOLTUK RAHATLIĞI ÖNE ÇIKIYOR
Nielsen araştırmasına göre, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin ve Hindistan vatandaşlarının diş fırçası ve göz bandını havayolu şirketlerinden en öncelikli beklentileri arasına aldıkları görülüyor. Bazı ülkelerin vatandaşları için koltuklardaki diz mesafesinin ilk öncelik sırasında olduğu anlaşılıyor. Araştırmaya katılan Amerikalı yolcuların yüzde 59'u, diz mesafesinin fazla olmasını ve koltuk minderlerinin geniş olmasını beklediklerini bildirdi. Rapordan çıkan bilgiler doğrultusunda, havacılık sektörünün geleceğinde yolcu koltuklarının rahatlığının daha da fazla önem kazanacağı öngörülüyor.
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