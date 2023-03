'Üçlü ilişki' cinayeti davasında istenen cezalar belli oldu!

"CANAVARCA HİSLE ÖLDÜRME"

Duruşmada savcının esas hakkındaki görüşünün ardından konuşan şikayetçilerin avukatı Oğuz Dilek, savcının görüşüne kısmen katılmadıklarını belirterek, "Her iki sanığın beyanları farklıdır. Suç tarihinde maktul ısrarla eve çağrılmıştır. Otopsi raporuna göre, Kadir Demir'in vücudundaki darbe sayısı ve yaralanmaların yerleri, olay sırasında evde 2 bıçak bulunması ve her 2 bıçakta da parmak izlerinin olması, eylemin birlikte gerçekleştirildiğini göstermektedir. Sanık Nadja A.G.'nin tarafından verilen 'görmedim, duymadım' şeklindeki beyanlar hayatın olağan akışına aykırıdır. Seslerin duyulmaması mümkün değildir. Kadir Demir'in cesedi salona taşınmıştır. Branda hazırlanmış, mezar kazılmıştır. Kin ve nefretin sınırları aşılmış, maktulün cinsel organı kesilmiş, şarap içilerek kutlama yapılmıştır. Her iki sanığın da 'canavarca hisle öldürme' suçundan cezalandırılmalarını talep ediyoruz" dedi.

Sanık avukatlarının esas hakkındaki görüşe karşı savunma yapmak için süre istemesi sonrası duruşma ertelendi.