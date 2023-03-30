'Üçlü ilişki' cinayeti davasında istenen cezalar belli oldu!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa 'Üçlü ilişki' cinayeti davasında istenen cezalar belli oldu!
ABONE OL

'Üçlü ilişki' cinayeti sanığına müebbet, Alman sevgiliye 15 yıl hapis istemi

Antalya'da "üçlü ilişki cinayeti" diye bilinen vahşette, Kadir Demir'i 54 bıçak darbesiyle öldürmekle suçlanan Elvan Küçükaltun'un ömür boyu, kendisine yardım ettiği iddia edilen sevgilisi Nadja A.G.'nin de 15 yıla kadar hapsi istendi. Şikayetçilerin avukatı Oğuz Dilek ise duruşmada söz alarak, "Kadir Demir'in cesedi salona taşınmıştır. Branda hazırlanmış, mezar kazılmıştır. Kin ve nefretin sınırları aşılmıştır. Şarap içilerek kutlama yapılmıştır. Her iki sanığın da 'canavarca hisle öldürme' suçundan cezalandırılmalarını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı

'Üçlü ilişki' cinayeti davasında istenen cezalar belli oldu!
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Antalya'nın Manavgat ilçesinde geçen yıl ocak ayında üçlü cinsel ilişki yaşadıkları Kadir Demir'i (39), 54 bıçak darbesiyle öldürüp penisini kesmekle suçlanan Elvan Küçükaltun'un (49) ömür boyu, kendisine yardım ettiği iddia edilen sevgilisi Nadja A.G.'nin (41) 15 yıla kadar hapsi istendi.

DHA'nın haberine göre geçen yıl 28 Ocak'ta Elvan Küçükaltun ve 3 yıldır birlikte yaşadığı sevgilisi Alman Nadja A.G.'nin, ortak arkadaşları Kadir Demir'i eve davet etti.

Akşam üzeri eve gelen Kadir Demir ile Küçükaltun ve sevgilisi birlikte içki içti. Ardından 3 kişi, ilişkiye girdi. İlişki sırasında Elvan Küçükaltun, birlikte yaşadığı Nadja A.G.'ye sert ve agresif davrandığı iddiasıyla Kadir Demir ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan bıçaklı kavgada Elvan Küçükaltun, önce Kadir Demir'i göğsünden bıçakladı, ardından cinsel organını kesti.

Kadir Demir
Kadir Demir

Nadja A.G.'yi evden gönderen Elvan Küçükaltun, Kadir Demir'in cesedini hemen evin yakınında bulunan parka gömmek isterken jandarma tarafından yakalandı. Telefonla eve çağrılan Nadja A.G. ile Küçükaltun gözaltına alındı. Elvan Küçükaltun, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Başta adli kontrol şartıyla bırakılan, 2 gün sonra 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan tutuklanan Nadja A.G. ise geçen yıl kasım ayında görülen duruşmada adli kontrolle yeniden serbest kaldı.

34'Ü ÖLDÜRÜCÜ, 54 BIÇAK DARBESİ

Olayla ilgili Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, olayın üçlü cinsel ilişki sırasında bir tartışmadan çıktığı anlatılarak, Elvan Küçükaltun'un Kadir Demir'i 34'ü öldürücü, 54 bıçak darbesiyle öldürdüğü, penisini kestiği belirtildi. İddianamede, şüpheli Kadir Demir'in cep telefonunda yapılan incelemede, aynı kişilerin daha önce yaşadıkları üçlü cinsel ilişkiye dair video kaydı bulunduğu belirtildi. İddianamede, Elvan Küçükaltun'un 'canavarca hisle kasten öldürme', Nadja A.G.'nin de 'kasten öldürmeye iştirak' suçundan cezalandırılması talep edildi.

SAVCI ESAS HAKKINDAKİ GÖRÜŞÜNÜ AÇIKLADI

Cinayete ilişkin davanın 3'üncü duruşması Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Elvan Küçükaltun ve tutuksuz yargılanan Nadja A.G. ile sanık avukatları, Kadir Demir'in yakınları ve avukatı katıldı. Davayla ilgili esas hakkındaki görüşünü sunan savcı, sanık Elvan Küçükaltun'un telefonunda yapılan incelemede 21 Temmuz 2021 tarihine ait 2 erkek ve bir kadının olduğu cinsel ilişki videosunda Nadja'nın yüzünün görüldüğü, erkeklerin görülmediği, ses kaydı incelemesinde ise görüntüdekilerin sanık Elvan Küçükaltun ile ölen Kadir Demir olduğunun değerlendirildiği belirtildi. Savcı esas hakkındaki görüşünde, sanık Elvan Küçükaltun'un savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu ve buna itibar edilemeyeceğini, sanığın Kadir Demir'e yönelik 'kasten öldürme' suçunu işlediğinin sabit olduğunu, sanık Nadja A.G.'nin ise suçun işlenmesinden önce ve işlenmesi sırasında yardım ettiğini belirtti. Savcı, Elvan Küçükaltun'un ömür boyu hapis, Nadja A.G.'nin ise 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

"CANAVARCA HİSLE ÖLDÜRME"

Duruşmada savcının esas hakkındaki görüşünün ardından konuşan şikayetçilerin avukatı Oğuz Dilek, savcının görüşüne kısmen katılmadıklarını belirterek, "Her iki sanığın beyanları farklıdır. Suç tarihinde maktul ısrarla eve çağrılmıştır. Otopsi raporuna göre, Kadir Demir'in vücudundaki darbe sayısı ve yaralanmaların yerleri, olay sırasında evde 2 bıçak bulunması ve her 2 bıçakta da parmak izlerinin olması, eylemin birlikte gerçekleştirildiğini göstermektedir. Sanık Nadja A.G.'nin tarafından verilen 'görmedim, duymadım' şeklindeki beyanlar hayatın olağan akışına aykırıdır. Seslerin duyulmaması mümkün değildir. Kadir Demir'in cesedi salona taşınmıştır. Branda hazırlanmış, mezar kazılmıştır. Kin ve nefretin sınırları aşılmış, maktulün cinsel organı kesilmiş, şarap içilerek kutlama yapılmıştır. Her iki sanığın da 'canavarca hisle öldürme' suçundan cezalandırılmalarını talep ediyoruz" dedi.

Sanık avukatlarının esas hakkındaki görüşe karşı savunma yapmak için süre istemesi sonrası duruşma ertelendi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberi: ÖSYM'den deprem bölgesini ilgilendiren sınav açıklaması
GÜNDEM ÖSYM'den deprem bölgesini ilgilendiren sınav ...
KAN DONDURAN OLAY | Eşini öldürdükten sonra öpüp sızmış! - Son dakika haberleri
GÜNDEM Eşini öldürdükten sonra öpüp sızmış!
TOKİ İstanbul kura tarihleri takvimi: TOKİ Arnavutköy, Başakşehir, Esenler kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
GÜNDEM TOKİ İstanbul kura takvimi
Son dakika: İsale hattındaki patlamada yıkımın eşiğinden dönüldü!
GÜNDEM İsale hattındaki patlamada yıkımın eşiğinden dönüldü!
Barajlarda son durum | İstanbul'da sağanağın ardından... İşte 1 haftada barajlardaki değişim!
GÜNDEM İstanbul'da sağanağın ardından... İşte 1 haftada ...
TOKİ Antalya arsa kura sonuçları CANLI İZLE | 30 Mart 2023 Antalya TOKİ müstakil arsa çekilişi sonucu isim listesi sorgulama
GÜNDEM TOKİ Antalya arsa kura sonuçları ve isim listesi
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "papatya çayı" öneren Akşener'e, Ömer Çelik'ten "rezene çayı" mesajı
GÜNDEM Çelik'ten Akşener'e 'rezene' mesajı
Üniversiteler açıldı mı, ne zaman açılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan ve YÖK açıkladı: 2023 Üniversiteler nisan, mayıs'ta açılacak mı?
GÜNDEM Üniversiteler ne zaman açılacak?
Ankara'da DEAŞ operasyonunda 19 kişi gözaltına alındı
GÜNDEM Ankara'da DEAŞ operasyonu! Gözaltılar var
Adıyaman'da yıkılan sitenin müteahhidi tutuklandı! - Son dakika güncel haberler
GÜNDEM Adıyaman'da yıkılan sitenin müteahhidine kelepçe!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.