'Üçlü ilişki' cinayeti davasında istenen cezalar belli oldu!

Sesli Dinle 0:00 / 0:00

DHA

Antalya'nın Manavgat ilçesinde geçen yıl ocak ayında üçlü cinsel ilişki yaşadıkları Kadir Demir'i (39), 54 bıçak darbesiyle öldürüp penisini kesmekle suçlanan Elvan Küçükaltun'un (49) ömür boyu, kendisine yardım ettiği iddia edilen sevgilisi Nadja A.G.'nin (41) 15 yıla kadar hapsi istendi. DHA'nın haberine göre geçen yıl 28 Ocak'ta Elvan Küçükaltun ve 3 yıldır birlikte yaşadığı sevgilisi Alman Nadja A.G.'nin, ortak arkadaşları Kadir Demir'i eve davet etti. Akşam üzeri eve gelen Kadir Demir ile Küçükaltun ve sevgilisi birlikte içki içti. Ardından 3 kişi, ilişkiye girdi. İlişki sırasında Elvan Küçükaltun, birlikte yaşadığı Nadja A.G.'ye sert ve agresif davrandığı iddiasıyla Kadir Demir ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan bıçaklı kavgada Elvan Küçükaltun, önce Kadir Demir'i göğsünden bıçakladı, ardından cinsel organını kesti.

Kadir Demir Nadja A.G.'yi evden gönderen Elvan Küçükaltun, Kadir Demir'in cesedini hemen evin yakınında bulunan parka gömmek isterken jandarma tarafından yakalandı. Telefonla eve çağrılan Nadja A.G. ile Küçükaltun gözaltına alındı. Elvan Küçükaltun, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Başta adli kontrol şartıyla bırakılan, 2 gün sonra 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan tutuklanan Nadja A.G. ise geçen yıl kasım ayında görülen duruşmada adli kontrolle yeniden serbest kaldı. 34'Ü ÖLDÜRÜCÜ, 54 BIÇAK DARBESİ Olayla ilgili Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, olayın üçlü cinsel ilişki sırasında bir tartışmadan çıktığı anlatılarak, Elvan Küçükaltun'un Kadir Demir'i 34'ü öldürücü, 54 bıçak darbesiyle öldürdüğü, penisini kestiği belirtildi. İddianamede, şüpheli Kadir Demir'in cep telefonunda yapılan incelemede, aynı kişilerin daha önce yaşadıkları üçlü cinsel ilişkiye dair video kaydı bulunduğu belirtildi. İddianamede, Elvan Küçükaltun'un 'canavarca hisle kasten öldürme', Nadja A.G.'nin de 'kasten öldürmeye iştirak' suçundan cezalandırılması talep edildi.

SAVCI ESAS HAKKINDAKİ GÖRÜŞÜNÜ AÇIKLADI Cinayete ilişkin davanın 3'üncü duruşması Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Elvan Küçükaltun ve tutuksuz yargılanan Nadja A.G. ile sanık avukatları, Kadir Demir'in yakınları ve avukatı katıldı. Davayla ilgili esas hakkındaki görüşünü sunan savcı, sanık Elvan Küçükaltun'un telefonunda yapılan incelemede 21 Temmuz 2021 tarihine ait 2 erkek ve bir kadının olduğu cinsel ilişki videosunda Nadja'nın yüzünün görüldüğü, erkeklerin görülmediği, ses kaydı incelemesinde ise görüntüdekilerin sanık Elvan Küçükaltun ile ölen Kadir Demir olduğunun değerlendirildiği belirtildi. Savcı esas hakkındaki görüşünde, sanık Elvan Küçükaltun'un savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu ve buna itibar edilemeyeceğini, sanığın Kadir Demir'e yönelik 'kasten öldürme' suçunu işlediğinin sabit olduğunu, sanık Nadja A.G.'nin ise suçun işlenmesinden önce ve işlenmesi sırasında yardım ettiğini belirtti. Savcı, Elvan Küçükaltun'un ömür boyu hapis, Nadja A.G.'nin ise 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.