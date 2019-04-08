- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Doğu Akdeniz'in turizm kentlerinden Mersin'de, Toros Dağları'nın eteklerindeki Gelincik Tepesi, deniz manzarası eşliğindeki elverişli arazisiyle yamaç paraşütüyle ilgilenen uçuş tutkunlarının gözdesi haline geldi.
AA'nın haberine göre Yenişehir ilçesinin Emirler Mahallesi'nde bulunan tepe, kentin uygun iklim koşulları sayesinde yamaç paraşütü yapan sporculara ev sahipliği yapıyor.
Türkiye'nin farklı illerinden Mersin'e gelen sporcular, kenti kuş bakışı gören Gelincik Tepesi'nden kalkış yaparak, gökyüzüne yükseliyor. Deniz manzarası eşliğinde havada süzülen uçuş tutkunları, gökyüzünde kaldıkları süre boyunca keyifli anlar yaşıyor.
Sporculara birçok avantaj sunan Gelincik Tepesi, elverişli arazi yapısıyla da acil iniş noktaları açısından kolaylık sağlıyor.
Gelincik Tepesi, iklimi ve arazi şartlarının uygunluğuyla, yamaç paraşütü yapmak isteyenlere dört mevsim uçma imkanı sunuyor.
"GERÇEKTEN ÇOK MUAZZAM BİR ORTAM"
Bursa'dan kente gelen Kerem Dinçer, yaptığı açıklamada, bölgenin yamaç paraşütüyle ilgilenen sporcular için eşsiz kolaylıklar sağladığını söyledi.
Yaklaşık 12 yıldır uçtuğunu belirten Dinçer, "Gelincik Tepesi her hava koşulunda güzel oluyor. Uçuş anlarında kolaylıkla yükselebiliyorsunuz. Yarışmalar için uygun bir tepe. Burada her yıl çeşitli yarışmaların düzenlenmesini umut ediyoruz. Gelincik Tepesi zaten merkeze yakın bir noktada. Yamaç paraşütüne ilgi duyan herkes rahatlıkla gelip, uçabilir." diye konuştu.
Dinçer, Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından kentte düzenlenen "Yamaç Paraşütü Hedef Yarışmaları 1. Etabı"nın da çok keyifli müsabakalara sahne olduğunu aktardı.
"ŞEHİR MANZARASI AYAKLARIMIZIN ALTINDA"
Muğla'dan gelen Tolga Özkaynak da Gelincik Tepesi'nde keyifli anlar yaşadıklarını dile getirdi.
Uzun süredir yamaç paraşütü yaptığını, Gelincik Tepesi'nde de ilk kez uçma deneyimi yaşadığını ifade eden Özkaynak, şöyle konuştu:
"İlk kez geldiğimiz için 'Acaba uçabilir miyiz?' yönünde çekincelerimiz vardı. Geldik ve gördük ki gerçekten çok muazzam bir ortam, doğası harika. Şehir manzarası ayaklarımızın altında. Buranın her hava yapısına uygun take off (kalkış) yapısı var. Doğu yönünden ve denizden gelen rüzgarı da karşılıyor. Bence gayet güzel bir bölge. Zaten yamaç paraşütü hızla gelişen bir spor. Burası da bayağı rağbet görüyor."
Özkaynak, Gelincik Tepesi'nin ilerleyen yıllarda ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabileceğini vurguladı.
Şırnak'tan gelen Osman Orak da bölgenin uçuş yapmak isteyenler için risk oluşturmadığına işaret ederek, güvenli uçuşlar yapılabildiğini kaydetti.
Orak, bölgenin son dönemlerde gözde bir nokta haline geldiğini anlatarak, ilginin ilerleyen yıllarda daha da artacağına inandığını sözlerine ekledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.