UEFA Avrupa Ligi finali ne zaman? Atalanta- Bayer Leverkusen maçı saat kaçta ve nerede oynanacak?
UEFA Avrupa Ligi yarı final maçlarının tamamlanmasının ardından gözler finalin nerede ve ne zaman oynanacağına çevrildi. Bundesliga'da tarihinde ilk kez şampiyon olan Bayer Leverkusen, Roma ile 2-0 geriye düştüğü maçta 2-2 berabere kaldı ve ilk maçtaki 2-0'lık skor avantajıyla finale yükseldi. Öte yandan İtalyan ekibi Atalanta, Marsilya'yı konuk etti, mücadeleden 3-0'lık net bir galibiyetle sahadan ayrılan Atalanta tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi finaline tur atladı. Peki, sporseverler tarafından merakla beklenen UEFA Avrupa Ligi finali ne zaman?
UEFA Avrupa yarı final maçları sona erdi ve finale yükselen takımlar belli oldu. Çekişmeye sahne olan eşleşmelerde Atalanta ve Bayer Leverkusen adını finale yazdırdı. Bu kapsamda milyonlarca futbolsever finalin nerde ve ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, UEFA Avrupa ligi finali olan Atalanta- Bayer Leverkusen maçı ne zaman, nerede oynanacak? İşte, karşılaşmaya dair detaylar...
UEFA AVRUPA LİGİ FİNALİ ATALANTA- BAYER LEVERKUSEN MAÇI NE ZAMAN VE NEREDE OYNANACAK?
Atalanta- Bayer Leverkusen maçı 22 Mayıs Çarşamba günü 22.00'de başlayacak.
İrlanda'nın ev sahipliği yapacağı final maçı Dublin Arena'da oynanacak.
BAYER LEVERKUSEN TARİHE GEÇTİ!
Kulüp tarihinde ilk kez Bundesliga şampiyonluğu yaşayan Xabi Alonso'nun öğrencileri sezon başından beri mücadele ettiği üç kulvarda da yenilgi yüzü görmedi.
Bu sezon 13 maç 90. dakikada bulduğu gollerle geri dönen Bayer Leverkusen'in bileğini hiçbir takım bükemedi. Son olarak oynadığı UEFA yarı final rövanş maçında Roma karşısında 90+7'de bulduğu golle geriden gelerek maçı 2-2 tamamladı ve namağlup ünvanını korudu.
ATALANTA'DA TARİH YAZDI!
Çeyrek finalde İngiliz devi Liverpool'u eleyen Atalanta, yarı finalde Marsilya'yı 3-0 yendi ve tarihinde ilk defa finale yükseldi.
İtalyan teknik adam Gasperini'nin yönetiminde Avrupa'da başarılı bir grafik çizen Atalanta, finalde yenilgisiz Bayer Leverkusen'i mağlup ederek kupaya uzanan taraf olmayı hedefliyor.