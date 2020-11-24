UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev

"Böyle oynayarak kaybetmek bizi üzdü"

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Almanya'nın Mönchengladbach ile Ukrayna’nın Shakhtar Donetsk takımları arasında 25 Kasım Çarşamba günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu müsabakasını yönetecek. Bu, Cüneyt Çakır'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki 50. maçı olacak.

Almanya'nın Monchengladbach şehrindeki Borussia-Park Stadyumu'nda TSİ 20.55'te başlayacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Halil Umut Meler olacak.

Karşılaşmada Abdulkadir Bitigen VAR, Mete Kalkavan ise AVAR olarak görev yapacak.

