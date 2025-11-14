Habertürk
        UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza! - Futbol Haberleri

        UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza!

        UEFA, Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Çekya'da karşılaşan Fenerbahçe ile ev sahibi Viktoria Plzen'e, maçta çıkan olaylar nedeniyle para cezası verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2025 - 12:17 Güncelleme: 14.11.2025 - 12:17
        UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza!
        UEFA'dan yapılan açıklamada, UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulunun Fenerbahçe'ye, taraftarlarının ırkçı ve ayrımcı davranışları nedeniyle 15 bin, tesislere verilen zarar ve tribünde meşale yakılması sebepleriyle 30 bin, sahaya madde atılması gerekçesiyle 25 bin ve takımın uygunsuz davranışı nedeniyle 8 bin olmak üzere toplamda 78 bin avro para cezası uyguladığı aktarıldı.

        Ayrıca bir sonraki deplasman maçı için Fenerbahçeli taraftarlara bilet satışı yasağı kararı alan kurulun, bu yaptırımı, 2 yıllık denetim süresi boyunca askıya aldığı belirtildi.

        UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulunun, Viktoria Plzen'e taraftarlarının ırkçı ve ayrımcı davranışları nedeniyle 15 bin, kamuya açık geçiş yollarını kapattığı gerekçesiyle de 6 bin olmak üzere 21 bin avro ceza verdiği kaydedildi.

        Çek ekibine ayrıca 2 yıllık denetim süresi çerçevesinde kismi tribün kapatma cezası uygulandığı bildirildi.

