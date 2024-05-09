Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray UEFA'dan Okan Buruk'a kötü haber: Cezası onandı! - Galatasaray Haberleri

        UEFA'dan Okan Buruk'a kötü haber: Cezası onandı!

        UEFA, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a Sparta Prag maçında verdiği 2 maçlık men cezasını onadı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.05.2024 - 15:10 Güncelleme: 09.05.2024 - 15:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        UEFA'dan Okan Buruk'a kötü haber!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Galataasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Sparta Prag'a deplasmanda 4-1 yenilerek turnuvaya veda etmişti. UEFA maç sonrası Okan Buruk'a 2 maç men cezası vermişti.

        CEZA ONANDI

        UEFA, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a Sparta Prag maçında verdiği 2 maçlık men cezasının onandığını açıkladı.

        Ayrıca, maçta kırmızı kart gören Kaan Ayhan'ın da 1 maçlık cezasının onandığı belirtildi.

        Maç ve performans analisti Serhat Doğan'a saldırı nedeniyle 3 maç men cezası verilmişti. Bu cezaya yapılan itirazın da reddedildiği ve cezanın onandığı duyuruldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dikkat! Ülke genelinde 2 gün sürecek! Çamur yağacak!
        Dikkat! Ülke genelinde 2 gün sürecek! Çamur yağacak!
        Kadın pilotun başarısı!
        Kadın pilotun başarısı!
        Döviz mevduatları 2 haftada 5.2 milyar dolar eridi
        Döviz mevduatları 2 haftada 5.2 milyar dolar eridi
        Lazer tedavisi hayatını kararttı: 30 yıl geriye götürdü
        Lazer tedavisi hayatını kararttı: 30 yıl geriye götürdü
        Sağlık Bakanı Koca: Onaylı randevu dönemi başlıyor
        Sağlık Bakanı Koca: Onaylı randevu dönemi başlıyor
        Galatasaray savunması duvar ördü!
        Galatasaray savunması duvar ördü!
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        Ötegezegende atmosfer keşfedildi
        Ötegezegende atmosfer keşfedildi
        Gazı açıp sohbete dalan döner ustası hastanelik oldu
        Gazı açıp sohbete dalan döner ustası hastanelik oldu
        2 metre 13 santimetre uzunluğundaki kadın görenleri şaşırtıyor!
        2 metre 13 santimetre uzunluğundaki kadın görenleri şaşırtıyor!
        Kamyondan tarihi eser fışkırdı! Değeri: 50 milyon TL!
        Kamyondan tarihi eser fışkırdı! Değeri: 50 milyon TL!
        Dev maça damga vuran ofsayt!
        Dev maça damga vuran ofsayt!
        Turla geldiği Pamukkale'de unutulan Polonyalı turisten acı haber
        Turla geldiği Pamukkale'de unutulan Polonyalı turisten acı haber
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        Rekabet Kurulu'ndan Fransız liselerine ceza
        Rekabet Kurulu'ndan Fransız liselerine ceza
        Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı
        Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı
        New York sokaklarını karıştırdı
        New York sokaklarını karıştırdı
        İkinci bahar!
        İkinci bahar!
        90 dakikada kırmızı halı güzelliği
        90 dakikada kırmızı halı güzelliği
        Altınay Savunma halka açılıyor
        Altınay Savunma halka açılıyor