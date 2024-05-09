UEFA'dan Okan Buruk'a kötü haber: Cezası onandı!
UEFA, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a Sparta Prag maçında verdiği 2 maçlık men cezasını onadı.
Galataasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Sparta Prag'a deplasmanda 4-1 yenilerek turnuvaya veda etmişti. UEFA maç sonrası Okan Buruk'a 2 maç men cezası vermişti.
CEZA ONANDI
UEFA, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a Sparta Prag maçında verdiği 2 maçlık men cezasının onandığını açıkladı.
Ayrıca, maçta kırmızı kart gören Kaan Ayhan'ın da 1 maçlık cezasının onandığı belirtildi.
Maç ve performans analisti Serhat Doğan'a saldırı nedeniyle 3 maç men cezası verilmişti. Bu cezaya yapılan itirazın da reddedildiği ve cezanın onandığı duyuruldu.