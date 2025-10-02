UEFA Konferans Ligi heyecanı bu kez Samsunspor taraftarlarını saracak. Tarihinde ilk kez Avrupa arenasına adım atan Karadeniz temsilcisi, güçlü rakibi Legia Varşova karşısında zorlu bir deplasmana çıkacak. Polonya’nın köklü kulüplerinden biri olan Legia, ateşli taraftarlarıyla bilinen Marshall Jozef Pilsudski Stadı’nda sahaya çıkarken, Samsunspor da yıllar sonra yakaladığı bu büyük fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek istiyor. Peki, Legia Varşova- Samsunspor maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte Legia Varşova- Samsunspor maçının başlama saati ve muhtemel 11'ler...