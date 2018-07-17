Türkiye'nin de yer aldığı şampiyonanın açılış maçında A Grubu'nda Portekiz, Norveç'i 3-1 yendi.

Günün ikinci maçında A Grubu'nda İtalya, ev sahibi Finlandiya'yı 1-0'la geçti.

Şampiyonada bugün 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, B Grubu'nda Seinajoki şehrinde aynı ismi taşıyan statta İngiltere'yle karşılaşacak. B Grubu'nun diğer maçında ise Fransa, Ukrayna ile karşı karşıya gelecek.