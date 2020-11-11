Prof. Dr. Uğur Şahin kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Türk bilim insanı Uğur Şahin, koronavirüs aşısının koronavirüsü durdurmada yüzde 90 etkili olduğunu açıkladı. Eşi Özlem Türeci ile birlikte açıklama yapan Uğur Şahşn baharda normale dönüş müjdesini de verdi.

PROF. DR. UĞUR ŞAHİN KİMDİR?

BioNtech şirketinin İcra Kurulu Başkanı olan Prof. Dr. Uğur Şahin, 29 Eylül 1965 İskenderun doğumludur.

BioNTech'in CEO'su olan Prof. Uğur Şahin, aynı zamanda Mainz Üniversitesi Tıp Merkezi'nde çalışıyor.

55 yaşındaki Şahin, daha önce de eşiyle birlikte kurucusu olduğu Ganymed adlı ilaç şirketinin Bilimsel Tavsiye Kurulu Başkanı olarak görev yapıyordu.

İmmünolog ve onkolog olan Şahin, İskenderun'da doğduktan sonra dört yaşında ailesiyle birlikte Almanya'ya göçmüştü.

Babası Köln'deki Ford fabrikasında çalışan Şahin'in hayali doktor olmaktı. Bir fabrika işçisinin çocuğu için ulaşması zor bu hayali gerçek kılan Şahin, bugün eşiyle birlikte Almanya'nın en zengin 100 kişisi arasında. İngiliz Telegraph gazetesine göre çift, ilk şirketleri Ganymed'i 1,4 milyar euroya satmıştı.

BioNTech'in piyasa değer ise 20 milyar euroyu aştı.