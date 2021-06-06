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Uğurcan Çakır: Kim oynarsa birbirine destek verir

A Milli Futbol Takımı'nın kalecilerinden Uğurcan Çakır, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) her maça tek tek bakacaklarını ve hedeflerine doğru ilerlemek istediklerini söyledi

Uğurcan Çakır: Kim oynarsa birbirine destek verir

Uğurcan Çakır, millilerin Almanya'nın Harsewinkel kentinde kamp yaptığı Klosterpforte Hotel'de basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Avrupa Şampiyonası için heyecanlı olduklarını belirten Uğurcan, "Görüyorum siz de çok heyecanlısınız, ülkemiz de çok heyecanlı. Bunu hissediyoruz. Yoğun bir sezonun ardından Antalya’da güzel bir kamp ortamı vardı. Yoğun sezondan sonra dinlenip antrenman yapma fırsatı bulduk. Almanya’da da çok güzel bir kamp ortamı var. İyi bir takımımız var, aile ortamı var, herkes birbirini seviyor, saygılı. İnşallah Avrupa Şampiyonası’nda da istediğimiz hedeflere ulaşırız." ifadelerini kullandı.

Milli oyuncu, "Çok iyi bir arkadaşlık ortamınız var. Umut Meraş sana Hollanda maçında kurtardığın penaltı öncesi ‘Bekle kanka’ diye seslenmişti. Arkadaşlık ortamınızdan bahseder misin?" sorusuna ise "Çok güzel bir aile ve arkadaşlık ortamı var. Genç kardeşlerimiz çok iyi niyetli, saygılı, abilerimiz yol gösteren oluyor. Umut yakın arkadaşım ama herkesin masasına gidip konuşabiliyorsunuz. Bu aile ortamıyla başarılar geliyor. Dünya Kupası elemelerinde bunu göstermiştik, burada da çok güzel bir aile ortamı var. Umut’la güzel bir anım olmuştu, benim için çok özel bir andı. Milli takım formasıyla başarılara ulaşmak hedefim. Grupta da İtalya ekol takım, turnuvanın favorilerinden görülüyor. Biz her maça tek tek hazırlanıp, hedefimize doğru yürüyeceğiz. Tek tek bakmam önemli. Kedimize takım arkadaşlarıma güveniyorum, bu daha önemli bence." yanıtını verdi.

Uğurcan Çakır, Altay Bayındır’ın "Oynamadığımız zaman ter sileriz, oynadığımız zaman terimizin silinmesini bekleriz." sözlerinin hatırlatılması üzerine "Altay çok güzel kelimeler kullandı, ben de buna katılıyorum. Kimin oynadığının önemi yok, şanlı forma üstümüzde olduğunda büyük gurur yaşıyoruz. Herkes birbirine destek verir. Canı gönülden inanıyorum. Takımımız başarısı önemli, kişisel hedeflerim takımın başarısının önüne geçmiyor. Çok güzel bir jenerasyon var, çok iyi kaleciler var, oynadıkça öz güven kazandılar. Ben de bunu yaşadım, genç yaşta Trabzonspor gibi bir camianın kalesine geçtim. Çok iyi genç kalecilerimiz var, birçoğuyla alt yaşlarda beraber çalıştık, karşılıklı oynadık. İnşallah onlar da en üst seviyeye gelir. Hak eden burada olur." şeklinde konuştu.

Uğurcan, kariyeriyle ilgili "Benim kişisel başarım takımın önüne geçmedi. En üst seviyemde milli takıma yardımcı olmaya çalışacağım, kişisel hedeflerim gerçekleşirse gerçekleşir, bunun için çabalayacağım." değerlendirmesinde bulundu.

Milli kaleci, daha önce oynanan büyük maçlarda alınan başarılı sonuçlar hakkında ise "Büyük maçların konsantrasyonu farklı oluyor. İtalya maçının da konsantrasyonu farklı olacaktır. Hocalarımız verdiği analizler doğrultusunda onların eksi ve artılarını çalışacağız. Bizim için her maç ayrı, her maçta hedeflerimizi ulaşmaya çalışacağız, bunun için çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Uğurcan Çakır, kaptan Burak Yılmaz’ın takım için öneminin de altını çizerek şöyle konuştu:

“Burak Yılmaz bizim çocukluğumuzun efsanelerinden, Trabzonspor’da yaşadıkları, yaşattıkları… O zaman daha çok tribün tarafındaydık. Trabzonspor’da da onunla çalışma fırsatı buldum, çok önemli, çok profesyonel, bize ışık tutan bir oyuncu. Saha içi ve dışı lider özellikleri çok yüksek bir oyuncu. Kendisi çok profesyonel, 35-36 yaşında Fransa’da yaptıkları da belli, bize güzel bir ışık tutuyor, inşallah biz de o kadar başarılı olabiliriz.”

Uğurcan son olarak Türk halkına turnuva öncesinde şu mesajı gönderdi:

“Bu bizim milli takımımız, bizim milletimiz, bizim çocuklarız yani. EURO 2008 ve 2016’yı hatırlıyorum. Nihat ağabeyin atığı golü izlerken hala tüylerim diken diken oluyor. Bize inansınlar ve güvensinler. Ay-yıldızlı bayrak her şeyin üstündedir, duaları bizlerle olsun. İnşallah biz de onların dualarını karşılıksız bırakmamak için çalışacağız. Bizim çocuklar inşallah iyi şeyler yapacak.”

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