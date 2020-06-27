Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır, 1-1 biten Ankaragücü maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor'un son ana kadar şampiyonluk yarışının içerisinde olacağının altını çizen Uğurcan, "Oyuna istediğimiz gibi başladık, skoru da bulduk ancak daha sonra istediğimiz gibi olmadı. Yakaladığımız pozisyonları değerlendirseydik çok daha farklı bir skorla sahadan ayrılabilirdik. Herkes çok üzgün ancak kafamızı dik tutacağız. Son ana kadar şampiyonluk için mücadele edeceğiz, terimizin son damlasına kadar bu mücadeleyi saha içerisinde vermeye devam edeceğiz" dedi.