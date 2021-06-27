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Uğurtan Sayıner kimdir, kaç yaşındaydı, neden vefat etti? Bizimkiler Cemil Uğurtan Sayıner ölüm sebebi nedir?

Türk dizi tarihinin en sevilen yapımlarından biri olan Bizimkiler'de Cemil karakterine hayat veren Uğurtan Sayıner'den acı haber... Bir süre önce rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan Sayıner, bugün evinde bir kez daha rahatsızlanarak hayata gözlerini yumdu. İşte Uğurtan Sayıner hakkında bilgiler...

Uğurtan Sayıner kimdir, kaç yaşındaydı, neden vefat etti? Bizimkiler Cemil Uğurtan Sayıner ölüm sebebi nedir?

Ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Uğurtan Sayıner'den yürekleri burkan haber... Karşıyaka'daki evinde rahatsızlanan Sayıner, 77 yaşında yaşamını yitirdi...

EVİNDE RAHATSIZLANDI...

Uğurtan Sayıner, yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı bugün akşam saatlerinde İzmir Karşıyaka'daki evinde rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Sayıner'in ev arkadaşı tiyatro oyuncusu Osman Cavcı, Sayıner'in vefatından dolayı büyük üzüntü duyduklarını, cenaze işlemleri için yakınlarının İzmir'e gelmesini beklediklerini söyledi.

Sayıner ileri yaşla beraber, yeme bozukluğu ve sıvı elektrolit dengesizliği sebebiyle geçen yıl İzmir Eşrefpaşa Hastanesi'nde tedavi görmüş, sağlığına kavuşması sonrası taburcu edilmişti.

UĞURTAN SAYINER KİMDİR?

İktisat fakültesi mezunu olan Sayıner, 1962 yılında sanat hayatına tiyatro ile başladı. İttihat ve Terakki Tiyatrosu, TÖS Tiyatrosu, Arena Tiyatrosu, Gen - Ar Tiyatrosu, Üç Maymun Kabare, ve Ercan Yazgan - Bülent Kayabaş topluluklarında çalıştı.

Sinema ve televizyon dizilerinde de rol alarak, Bizimkiler dizisinde canlandırdığı "Sarhoş Cemil" karakteriyle zirveye çıktı. Uğurtan Sayıner, Perihan Abla, İki Koca Adam, Avanak Dedektör, El Kızı, Küçük Esnaf, Herakles, Heykelin Sırrı, Yağmurdan Sonra, Bir Kurşun, Bizimkiler gibi dizi film ve filmlerde rol almıştı.

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