The Economist'in haberine göre eylül ayında Fransa Hava Kuvvetleri tarafından Ukrayna'dan sevk edilen askerler özel kampta eğitime başladı. Askerler, Fransız yapımı Ceaser Howitzer zırhlı obüsü ve Milan Anti-tanksavarı dâhil olmak üzere Fransız yapımı teçhizat ve cephanelerle eğitime alındı.

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Fikir, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in Paris'e yaptığı ziyaret sırasında ortaya atıldı ve sonrasında hayata geçirildi.

Kampa alınan askerlerin yaşı 25 ile 45 yaş arasında değişmekle beraber 2000 kadarının ileride özel kuvvetlerin bel kemiğini oluşturması bekleniyor. Kampı idare edenlerin başında gelen Albay Guillaume, bu eğitim programının çok kritik bir adım olduğunu belirtti. Haberde ayrıca kampta aldıkları eğitim sayesinde Ukraynalı askerlerin Fransız silahlarını nasıl kullanacaklarını tam anlamıyla öğrenmiş olacakları da kaydedildi.