Ukrayna'da gıda krizi!

İHA

Rusya'nın 24 Şubat'tan bu yana devam eden saldırılarından dolayı Ukrayna'da halk zor günler geçiriyor.

Savaş nedeniyle ülkede birçok şehirde tedarik zinciri aksarken, marketlerde boşalan raflar yeni ürünlerle doldurulamıyor.

Yaşanacak gıda sorununun önüne geçmek için marketlerde temel gıda ürünlerinin satışına kısıtlama getirildi.

GIDA SATIŞINA SINIRLAMA GELDİ

Odessa Valiliği tarafından alınan kararla, şehirdeki marketlerden temel gıda ürünlerinde satışında limit uygulanması gereken ürünlerini listesi gönderildi.

Yeni kararla birlikte artık marketlerden, şeker, karabuğday, buğday gevreği en fazla 2 paket alınabilecek. Patates, 5 kilogramdan fazla alınamayacak. Yumurta ise 30 adetten fazla satılmayacak.

"İNSANLAR YEMEK İÇİN BİRBİRİNE SALDIRMAYA BAŞLADI"



Rusya’nın kuşatması altındaki Ukrayna’nın liman kenti Mariupol'de yaşam şartları gittikçe kötüleşiyor.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nin (ICIRC) Mariupol'deki Heyet Başkanı Sasha Volkov yayınladığı sesli mesajında, kentteki yiyecek ve su kaynaklarının tehlikeli derecede düşük seviyelere ulaştığına dair haberler olduğunu aktardı.

Volkov, birçok ailenin çocuklarını beslemek için yiyeceklerinin tükendiğini ifade ederek, bazı bölgelerde durumun daha kötü olduğunu ve insanların "yemek için birbirlerine saldırmaya başladığını" aktardı.

KARABORSA İDDİASI

Mariupol'da "sebzelerin karaborsaya" düştüğünü ifade eden Volkov, kentte et ve benzeri gıdaların ise bulunmadığını belirtti.

Kentteki ilaçların da azaldığını dikkat çeken Volkov, bazı hastanelerin çalışmaya devam etmesine rağmen, şehrin eczanelerinin "dört ila beş gün önce yağmalandığını" belirtti.

Volkov, "Çoğumuz, nem ve soğuk nedeniyle hastalanmaya başladık" ifadelerini kullanarak, insanların farklı ilaçlara ihtiyacı oluğunu ve özellikle diyabet ve kanser hastaları için kentte ilaç bulunamadığını belirtti.