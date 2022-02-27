Ukrayna'da iki radyoaktif atık depolama tesisi vuruldu

AA

UAEA’dan yapılan yazılı açıklamada, Başkan Grossi’nin Ukrayna’daki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerine yer verildi.

Grossi, Ukrayna Ulusal Nükleer Denetleme Kurumu (SNRIU) yetkililerinin Kiev ve Kharkiv’deki radyoaktif atık depolama tesislere ilişkin bilgi paylaşımında bulunduğunu aktardı.

RADYOAKTİF SIZINTI OLUP OLMADIĞI BİLİNMİYOR

Kiev’deki radyoaktif atık depolama tesisinin bulunduğu yerleşkeye füzelerin isabet ettiğini belirten Grossi, Ukraynalı muhataplarının burada radyoaktif sızıntı olup olmadığı ya da hasarın boyutlarına ilişkin henüz bilgi paylaşımında bulunmadığını aktardı.

Grossi, gece boyu süren bombardımandan ötürü personelin sığınaklarda kaldığını, ancak sabah saatlerinde söz konusu tesisteki denetim mekanizmasını yeniden çalışır hale getirdiklerini, ilerleyen günlerde tesislere ilişkin durumun daha net bir şekilde anlaşılacağını kaydetti.

Kharkiv’deki benzer bir tesisin elektrik trafosunun zarar gördüğünü aktaran Grossi, bu tesise yönelik de radyoaktif bir sızıntı olup olmadığına ilişkin herhangi bir raporun henüz kendilerine ulaşmadığını vurguladı.

Söz konusu tesislerin atık radyoaktif malzemelerin depolanması için kullanıldığına işaret eden Grossi, bu tesislerin yüksek düzeyde radyoaktif atık içermemesine rağmen, depolanan radyoaktif atıkların yine de ciddi bir radyolojik etkiye yol açabileceğini dile getirerek, bu nedenle bu unsurların korunmasının önemine dikkati çekti.

NÜKLEER TESİSLERİN KORUNMASI VURGUSU

Grossi, radyoaktif madde içeren tesislerin çatışmalar sırasında zarar görmesinin, insan sağlığı ve çevre için ciddi sonuçlar doğurma potansiyeline sahip olduğunu belirterek, "Bir kez daha, tüm tarafları bu tesislerin emniyetini ve güvenliğini tehdit edebilecek herhangi bir askeri veya diğer eylemden kaçınmaya acilen ve şiddetle çağrıda bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

UAEA’nın Ukrayna’daki gelişmeleri özellikle nükleer tesislerin emniyet ve güvenliğini göz önünde bulundurarak izlemeye devam ettiğini belirterek, Ukraynalı muhataplarıyla bu ülkedeki gelişmeler üzerine düzenli bilgi akışı sağlandığını kaydetti.