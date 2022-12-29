Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

Ukrayna'da pek çok kentte patlama sesleri

Ukrayna'da başkent Kiev dahil olmak üzere Harkov, Jitomir ve Odesa'da da patlama sesleri duyulduğunu açıkladı.

Ukrayna'da pek çok kentte patlama sesleri
Sesli dinlemek için tıklayınız.
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM / Reuters

Ukrayna Perşembe sabahına da füzeler ve siren sesleri ile başladı.

Cumhurbaşkanlığı ofisi danışmanı Oleksiy Arestovych, Rusya'nın büyük bir hava saldırısı düzenlediğini ve başkent Kiev dahil olmak üzere Jitomir ve Odesa'da da patlama sesleri duyulduğunu açıkladı.

Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko da şehrin farklı bölgelerinde patlamalar meydana geldiğini bildirdi. Harkov Belediye Başkanı da Rus füzelerinin kenti hedef aldığını belirtti.

Patlama nedeniyle Odesa ve Dnipropetrovsk'ta elektrik kesintileri gerçekleştiği açıklandı.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir. Görsel temsilidir.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan mesajı: Meclisimizin bu konuda 1995’de aldığı karar nettir
DÜNYA Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan mesajı
Kamboçya'da otelde yangın: En az 10 kişi hayatını kaybetti
DÜNYA Kamboçya'da otelde yangın: En az 10 kişi öldü
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Yunanistan'a S-300 uyarısı
DÜNYA Lavrov'dan Yunanistan'a S-300 uyarısı
Sırp lider Vucic, Kosova'da barikatların kaldırılacağını açıkladı
DÜNYA Vucic: Kosova'da barikatlar kaldırılacak
Dünya'ya ikiz gibi benziyor! Stephen Hawking uyarılarda bulundu! 'İletişime geçmeyin!'
DÜNYA Dünya'nın ikizi Gliese 832c!
Testerenin ilk kullanımı tüyler ürpertiyor! Ne için kullanıldığını duyunca şok olacaksınız!
DÜNYA Testerenin ne için kullanıldığını duyunca şok ...
69 çocuk doğuran anne Dünyanın En Doğurgan Kadını seçildi!
DÜNYA 69 çocuk doğurarak tarihe geçen kadın!
Evlilikleri sallantıda olanlar için ilginç bir yöntem: Evlilik Hapishanesi!
DÜNYA Evlilikleri sallantıda olanlar için ilginç bir ...
Uzaydan düşerek hayatını kaybeden astronot Vladimir Komarov'dan geriye sadece bu parça kaldı!
DÜNYA Uzaydan düşerek hayatını kaybeden astronottan geriye ...
ABD ve İtalya, Çin'den gelen yolcular için Kovid-19 testini zorunlu hale getiriyor
DÜNYA ABD ve İtalya'dan, Çin'den gelenler için test kararı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.