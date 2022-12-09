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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Türkiye'ye teşekkür

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, İstanbul'da düzenlenen TRT World Forum'a video konferans ile katıldı. Zelenskiy, Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna-Rusya arasındaki esir takasında yardımcı olduğunu ve bunun için çok minnettar olduklarını söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Türkiye'ye teşekkür
AA

Zelenskiy, TRT World Forum 2022, "Geleceği Şekillendirmek: Belirsizlikler, Gerçekler ve Fırsatlar" temasıyla İstanbul'da düzenlenen foruma çevrim içi katıldı.

Zelenskiy, video konferans yöntemiyle forumda yaptığı konuşmada, yaşanan gıda krizini farklı ülkelerin hissettiğini, diplomasi sayesinde Ukrayna'nın Karadeniz'deki üç limanından gıda ihracatını başardıklarını belirtti. Zelenskiy, şöyle devam etti:

"Bu yılın temmuz ayından bu yana 13 milyon tondan fazla tarım ürününü 40 ülkeye ulaştırdık. Küresel pazar bunu hissetti. Gıda ürünlerimizi tüketen ülkeler de sosyal istikrarda bunu gördü. Bizim gücümüz budur; Ukrayna-Türkiye-Birleşmiş Milletler ortak çabalarımızla açlık tehdidini durduruyoruz."

Gıda krizinin ülkesinin barış formülünün bir unsuru olduğunu dile getiren Zelenskiy, bu konuda Türkiye'nin de liderliğinin olduğunu söyledi.

Ülkesinin tahıl inisiyatifinin desteklenmesi durumunda fakir ülkelere yardımcı olabileceklerini aktaran Zelenskiy, "13 milyon tondan fazla tarım ürünümüzü ihraç ediyoruz ama milyonlarca ton ihraç edebiliriz. Bu tahıl inisiyatifine katılan limanlarımız kapasitesinin sadece yüzde 50'sini kullanıyor. Rusya bilinçli olarak söz konusu ihracatın gerçekleştirilmesini yavaşlatıyor. Güya farklı denetimler uydurarak." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, 80'den fazla geminin beklemede olduğunu belirterek bunun, yüz binlerce insanın masasında eksik yemek anlamına geldiğini söyledi.

Zelenskiy, "Bir devlet tüm ülkelere gıda ürünleriyle şantaj yapıyor. Biz bir gemiyi gönderirken bu geminin geliş süresi 3-5 haftadır. Her ay 2-3 milyon ton Ukrayna tahılını eksik gönderiyoruz. Bizim bölgemizin bu sorunu çözecek potansiyeli kesinlikle var." dedi.

Ukrayna'nın barış formülüne ilişkin Zelenskiy, nükleer ve enerji güvenliğinin sağlanması, gıda güvenliğinin garanti edilmesi, Rus füze terörüne son verilmesi ve esirlerin serbest bırakılmasının önemine işaret etti.

Zelenskiy, Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna-Rusya arasında esir takasında yardımcı olduğunu ve bunun için çok minnettar olduklarını söyledi.

* Haberin görselleri Unsplash'ten servis edilmiştir.

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