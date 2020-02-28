Ukrayna, Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib'deki eylemlerini kınadı

AA

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İdlib'deki durumun endişe verici olduğu belirtilerek "Ukrayna, Beşşar Esed rejimi ve onu destekleyen Rusya'nın eylemlerini kınıyor. Bu eylemler sonucunda hem askerler hem de siviller ölüyor." ifadelerine yer verildi.

İdlib'de hava saldırısı sonucu Türk askerlerinin şehit olmasına ilişkin "Askerlerini kaybeden Türkiye'ye başsağlığı diliyoruz." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, Ukrayna'nın NATO'nun ve uluslararası toplumun bu konudaki pozisyonunu desteklediği vurgulanarak Suriye halkının acı çekmesine ve insani felaketin yaşanmasına son verilmesi gerektiği kaydedildi.

Esed rejim güçlerinin dün gece İdlib'de TSK mensuplarına karşı yaptığı hava saldırıları sonucu 33 asker şehit olmuştu.