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        Haberler Dünya Ukrayna için kesenin ağzı açıldı: Müttefiklerinden 4 yılda 240 milyar dolarlık askeri destek | Dış Haberler

        Ukrayna için kesenin ağzı açıldı: Müttefiklerinden 4 yılda 240 milyar dolarlık askeri destek

        24 Şubat 2022'den beri Rusya'yla savaşan Ukrayna, Batılı müttefiklerinden büyük destek görüyor. Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, Avrupa Birliği ve ABD başta olmak üzere müttefikleriyle 20 güvenlik anlaşması imzaladıklarını ve 4 yıl boyunca yılda 60 milyar dolar değerinde askeri destek sağlanacağını söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 18:27 Güncelleme: 28.06.2024 - 18:32
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        Ukrayna için musluklar açıldı
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        Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, gelecek 4 yıl boyunca, uluslararası ortakların Ukrayna'ya yılda 60 milyar dolar değerinde askeri destek sağlamayı planladığını bildirdi.

        Şmıgal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna'nın Avrupa Birliği ve ABD başta olmak üzere müttefikleriyle 20 güvenlik anlaşması imzaladığını belirtti.

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy liderliğindeki Ukrayna ekibinin verimli çalışmaları sayesinde, haziranın ülkesi için önemli başarılarla dolu olduğuna işaret eden Şmıgal, "Güvenlik anlaşmalarına göre gelecek 4 yıl boyunca uluslararası ortaklar Ukrayna'ya yılda 60 milyar dolar değerinde askeri destek sağlamayı planlıyor." ifadesini kullandı.

        Şmıgal, bu desteklerin "savunma işbirliği için yeni fırsatlar yaratan ve barış zamanında gelecekteki güvenlikleri için temel oluşturan benzersiz bir hikaye" olduğu değerlendirmesini yaptı.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir, arşivdendir.

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