Ukrayna, İtalya ve Kanada ile güvenlik alanında işbirliği anlaşmaları imzaladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüştüğünü belirterek, "Görüşmemizin önemli sonucu güvenlik alanında ikili anlaşmanın imzalanması oldu. Bu belge Ukrayna ve İtalya arasında uzun vadeli bir güvenlik ortaklığına sağlam temel oluşturmaktadır." değerlendirmesini yaptı.

Görüşmede İtalya'nın G7'ye dönem başkanlığı bağlamında Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesi konusunu ele aldıklarını aktaran Zelenskiy, desteklerinden dolayı İtalya'ya teşekkür etti.

Başbakan Meloni, Kiev’deki basın toplantısında yaptığı açıklamada, Ukrayna’yı desteklemeye devam ettiklerini belirterek, "Bu anlaşma 10 yıl süreli olacak ve NATO üyesi olmayan bir ülkeyle imzalanan en kapsamlı ve önemli anlaşma." dedi.

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Meloni, Ukrayna’nın yeniden yapılanmasına da değinerek, "Yeniden yapılanma konusunda da öncü bir rol oynamak istiyoruz. Bunu G7 Dönem Başkanı olarak ve hatta 2025’te Ukrayna Toparlanma Konferansı düzenleyerek yapacağız. Yeniden yapılanmadan bahsetmek, Ukrayna’nın geleceğine bahse girmek demektir." ifadelerini kullandı.

Ukraynalılara gösterdikleri direnişten ötürü derinden minnettar olduklarını aktaran Meloni, "Bugün Zelenskiy'ye ve tüm Ukrayna halkına göndermek istediğim mesaj, onların yalnız olmadığıdır. Bu insanlara derinden minnettar olduğumuzu bilmenizi isterim çünkü onlar Avrupa ve bizim güvenliğimiz için savaşmaya devam ediyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna ve Kanada güvenlik alanında işbirliği anlaşması imzaladı Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Zelenskiy, savaşın 2 yıl dönümü nedeniyle Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gelen Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile bir araya geldi. Görüşme sonucunda taraflar Ukrayna ve Kanada arasında güvenlik alanında işbirliği anlaşması imzaladı. Zelenskiy yaptığı konuşmada bu anlaşmanın iki ülke arasında uzun vadeli ve derin ortaklık için sağlam temel oluşturacağını belirterek, "Bu, dayanıklılığımızı güçlendirmeye önemli katkı sağlayan güçlü ve zamanında alınmış bir karardır." ifadesini kullandı. REKLAM Anlaşma, savunma, istikrar ve dayanıklılık olmak üzere çeşitli alanlarda ikili işbirliğini güçlendirmeye yönelik alanları belirleyen Kanada-Ukrayna stratejik güvenlik ortaklığını oluşturuyor. Belge, Kanada'nın 2024 yılında Ukrayna'ya 3 milyar Kanada dolarından (2,2 milyar dolar) fazla makro finansal ve savunma desteği sağlamasını öngörüyor. Kanada'nın, Ukrayna'nın NATO'ya gelecekteki üyeliğine desteğini teyit eden anlaşma, Ukrayna'ya yönelik askeri saldırının tekrarlanması durumunda 24 saat acil müdahale mekanizmasının oluşturulmasını, Rusya'nın olası saldırganlık tırmanışına uygun şekilde karşılık vermek üzere kabiliyetleri güçlendirmek için Ukrayna'ya yardım sağlanmasını içeriyor. Anlaşma, 10 yıllık süreyle geçerli olacak ve süresi dolmadan önce Ukrayna'nın NATO'ya katılması durumunda ortaklarca revize edilebilecek.