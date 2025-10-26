Habertürk
        Ukrayna: Kiev'e düzenlenen hava saldırısında 3 kişi öldü, 29 kişi yaralandı

        Ukrayna: Kiev'e düzenlenen hava saldırısında 3 kişi öldü, 29 kişi yaralandı

        Rusya'nın Kiev'e düzenlediği hava saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2025 - 10:28 Güncelleme: 26.10.2025 - 10:28
        Rusya'dan Kiev'e hava saldırısı
        Rus ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği hava saldırısında 3 kişinin öldüğü ve 6'sı çocuk 29 kişinin yaralandığı bildirildi.

        Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Rusların kente hava saldırısı düzenlediğini belirtti.

        Rus ordusunun gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle Kiev'in farklı semtlerinde apartmanların hasar gördüğünü aktaran Kliçko, bazı yerlerde yangınların çıktığını vurguladı.

        Kliçko, mevcut bilgilere göre saldırılar nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 6'sı çocuk 29 kişinin de yaralandığını kaydetti.

