Ukrayna lideri Zelenskiy'den açıklamalar 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Ukrayna lideri Zelenskiy'i açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Çok büyük strateji ortaya kondu 2020 yılında. Buradaki şartlara vakıf olan insanların sessizliğinin ne manaya geldiğini anlıyoruz. Bu yine komşulukla alakalı durum. Kız kardeşlerimiz ve erkek kardeşlerimiz şu anda muazzam bir ittifak kurdu bile. Henüz resmiyete kavuşmadı ancak hakikate bağlı ittifak, kağıt üzerine yazılı değil.

"ÖZGÜRLÜK İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ"

Gönlümüzden kopan ittifak, üst düzey siyasetçilerin laflarıyla alakalı ittifak değil. Memleketinize sığınmaya gelen halkımızı düşünüyoruz. 1,5 milyondan fazla Ukraynalı burada kendini yabancı hissetmiyor. Kardeşlik, nezaket ve iyilikle karşılandılar. Bunu herhangi bir karşılık beklemeden yapıyorsunuz. Sanki ailenizden herhangi birine yardım ediyormuş gibi. Sayın dostum Agata'ya çağrıda bulunmak istiyorum.

II. Jean Paul'un ifade ettiği gibi özgürlük için mücadele ediyoruz, birlikte özgürlüğü savunuyor olacağız. Yardımlarınız için müteşekkirim. Devletinizin ulusunuzun ortaya koyduğu gayret için müteşekkirim. Ukrayna halkını koruma nezdinde aynı zamanda Ukrayna hava sahasını koruma nezdinde. Son derece önemli adım atacağımıza inanıyorum. Tanrının izniyle savaşı kazanırsak sizinle paylaşımımız olacak. Zaferimizi sizinle, kardeşlerimizle paylaşıyor olacağız. Hem kendi hem sizin özgürlüğü için savaşıyoruz. Burada ulusların ortak tarihi yazılıyor. Tanrım lütfen kazanalım."