Ukrayna, nadir toprak elementleri anlaşma metni üzerinde ABD ile istişarelere başladığını duyurdu

Sybiha Kiev'de temaslarda bulunan Litvanya Dışişleri Bakanı Kestutis Budris ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığındaki ikili görüşmenin ardından Sybiha ile Budris ortak basın toplantısı düzenledi.

Budris'in Ukrayna'da bulunmasından memnuniyet duyduğunu kaydeden Sybiha, ülkesine verdiği desteklerinden dolayı Litvanya'ya teşekkür etti.

Sybiha, Suudi Arabistan'da yapılan ateşkes müzakereleri konusunda Budris'e bilgi aktardığını ifade ederek, söz konusu görüşmelerde enerji altyapılarına yönelik saldırıların durdurulmasına ilişkin kararın alındığını hatırlattı.

Rusya'nın, bu karara rağmen Ukrayna'daki enerji altyapılarına saldırılarını sürdürdüğünü belirten Sybiha şunları kaydetti:

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"Rusya ise bu anlaşmayı ihlal etmeye devam ediyor. Herson, Harkiv ve Poltava bölgesindeki enerji tesislerinde hasar meydana geldi. Bu sabah yine Rus saldırıları Herson'daki bir elektrik tesisine zarar verdi ve 45 bin kişi elektriksiz kaldı."

Rusya'nın Ukrayna'da işgal ettiği topraklardan vazgeçmeyeceklerini vurgulayan Sybiha, ülkesinin Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi olmasının önemli güvenlik garantilerin olabileceğini kaydetti.