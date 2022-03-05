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Ukrayna Dışişleri Bakanı: NATO'nun 'uçuşa yasak bölge' teklifini reddetmesi sinir bozucu

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, NATO ittifakının Ukrayna üzerinde uçuşa yasak bölge uygulamasını reddetmesinin sinir bozucu olduğunu ve bunun daha fazla sivil ölümüne yol açacağını söyledi. Kuleba, "NATO Ukrayna'da 'uçuşa yasak bölge' ilan etmiyorsa, yeterince güçlü olmadığındandır" dedi.

Ukrayna: NATO'nun teklifimizi reddi sinir bozucu
Ukrayna: NATO'nun teklifimizi reddi sinir bozucu
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HABERTURK.COM

ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminin 10. gününde kritik bir görüşme gerçekleştirdi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı görüşmelerin sonuçlarının, Rusya'ya yeni yaptırımlar ve Ukrayna için daha fazla silah da dahil olmak üzere önümüzdeki günlerde uygulanmasını beklediğini söyledi.

NATO'nun Rusya'ya yaptırımlarını sürdürmesinin Ukrayna'da birçok hayatı kurtaracağını söyleyen Kuleba, Rusya ile müzakerelerde barış için bir ilerleme göremediğini belirtti.

Kuleba, NATO ittifakının Ukrayna üzerinde uçuşa yasak bölge uygulamasını reddetmesinin sinir bozucu olduğunu ve bunun daha fazla sivil ölümüne yol açacağını söyledi.

Kuleba, " NATO Ukrayna'da 'uçuşa yasak bölge' ilan etmiyorsa, yeterince güçlü olmadığındandır." dedi.

"RUSYA ON BİNDEN FAZLA ASKERİNİ KAYBETTİ"

Ukrayna’nın yaralandığını ancak düşmediğini belirten Kuleba, ordunun birçok cephede Rusları püskürterek son 24 saatte başarılar elde ettiğini söyledi.

Kuleba, Rusya’nın şimdiden 10 binden fazla askerini, 39 uçağını, 40 helikopterini, 269 tankını, 945 zırhlı aracını, 105 topçu silahını ve 19 uçaksavar savunma sistemini kaybettiğini dile getirerek, bugün Ukrayna genelinde barışçıl gösteriler düzenleyen halka dünyanın destek vermesini istedi.

"SADECE UKRAYNA'YI DEĞİL AVRUPA'YI SAVUNUYORUZ"

“Biz sadece Ukrayna’yı değil, Avrupa’nın güvenliğini ve mevcut dünya düzenini savunuyoruz.” diyen Kuleba, Rus bankalarının SWIFT sisteminden çıkarılması, Avrupa limanlarının Rus gemilerine kapatılması, Rusya’nın kripto paralara ulaşımının engellenmesi, Rus petrolünün satın alımına son verilmesi gibi yeni yaptırımlar talep ettiklerini bildirdi.

​​​​​​​Kuleba, Ukrayna’nın Rus bombardımanlarına karşı hava sahasının da korunması gerekliliğinin altını çizdiklerini, bu nedenle Ukrayna hava sahasının kapatılması ve kendilerine savaş uçağı, uçaksavar ve füze savar savunma sistemi sağlanmasını talep ettiklerini vurguladı.

Dünya ve Avrupa liderlerinden sözlerinin arkasında durmaları ve eyleme geçmelerini isteyen Kuleba, Nazilerin Avrupa’da yaşattığı dehşete atıfta bulunarak “Geçmişte yaşananlardan ders aldığınızı kanıtlayın.” dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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