Ukrayna-Rusya savaşında yeni dönem

ABD Başkanı Joe Biden’ın Ukrayna’ya uzun menzilli ATACMS füzelerinin kullanımına onay vermesi, Ukrayna-Rusya savaşında yeni bir aşamaya işaret ediyor. Bu karar, Biden yönetiminin görev süresinin sonlarına yaklaştığı bir dönemde alınması nedeniyle hem savaş sahasında hem de uluslararası arenada tartışma yarattı. Amerikan düşünce kuruluşları, bu kararın arkasında iki temel hedef olduğuna dikkat çekiyor:ABD Başkanı Joe Biden’ın Ukrayna’ya uzun menzilli ATACMS füzelerinin kullanımına onay vermesi, Ukrayna-Rusya savaşında yeni bir aşamaya işaret ediyor. Bu karar, Biden yönetiminin görev süresinin sonlarına yaklaştığı bir dönemde alınması nedeniyle hem savaş sahasında hem de uluslararası arenada tartışma yarattı. Amerikan düşünce kuruluşları, bu kararın arkasında iki temel hedef olduğuna dikkat çekiyor:

3. Batı İttifakında Bölünme: Trump’ın NATO’ya yönelik eleştirileri ve Avrupa ülkelerine baskısı, Batı ittifakı içinde uyumu zayıflatabilir.

ATACMS Füzelerinin Etkisi: Gerçekten Bir “Oyun Değiştirici” mi?

Uzmanlar, ATACMS füzelerinin savaşın seyrini tamamen değiştirecek bir “mucize çözüm” olmadığını vurguluyor. Institute for the Study of War ve Critical Threats gibi düşünce kuruluşlarının analizleri, bu füzelerin sınırlı sayıda ve yüksek maliyetli olduğunu belirtiyor. Ayrıca, Rusya’nın bu tehditlere karşı hava savunmasını güçlendirdiği ve stratejik hedeflerini geri çektiği göz önünde bulundurulduğunda, etkisinin sınırlı kalabileceği ifade ediliyor.