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Ukrayna savaşı: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, '3. Dünya Savaşı gerçek bir risk' dedi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 3. Dünya Savaşı çıkması olasılığının "gerçek bir risk" olduğunu söyledi ve Batı'nın Ukrayna'da bir nükleer savaş tehdidini hafife almaması gerektiği uyarısında bulundu.

Ukrayna savaşı: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, '3. Dünya Savaşı gerçek bir risk' dedi
BBC TÜRKÇE
- Getty Images

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 3. Dünya Savaşı çıkması olasılığının "gerçek bir risk" olduğunu söyledi ve Batı'nın Ukrayna'da bir nükleer savaş tehdidini hafife almaması gerektiği uyarısında bulundu.

Lavrov'a yanıt veren Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ise Rusya'nın 3. Dünya Savaşı tehdidiyle, Ukrayna'ya yardım etmemesi için Batı'yı korkutmaya çalıştığını söyledi, "3. Dünya Savaşı tehlikesinden söz etmesinin tek bir anlamı var; Rusya'nın Ukrayna'da yenilgiye uğrayacağını sezmesi" dedi.

'NATO, Ukrayna'da vekalet savaşı yürütüyor'

Lavrov, dün akşam devlet televizyonuna mülakatında NATO ittifakının Ukrayna'ya silah vererek Rusya'ya karşı bir vekalet savaşı yürüttüğünü belirtti ve "Bu silahlar, Ukrayna'da özel harekat kapsamında hareket eden Rus ordusu için meşru bir hedef olacak. Savaş, savaş demektir" diye konuştu.

Rusya Dışişleri Bakanı mülakatta ayrıca nükleer savaş riskine de dikkat çekti.

Rusya'nın yapay olarak tırmandırılmış risklerden kaçınmaya çalıştığını belirten Lavrov şöyle devam etti:

"Bizim temel pozisyonumuz bu. Her şeyimizi buna göre temellendiriyoruz. Riskler çok belirgin. Bu riski yapay olarak tırmandırmak istemem. Tehlike gerçek, ciddi. Ve bunu hafife almamalıyız."

Sergey Lavrov, Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy'i "müzakere yapıyormuş gibi yapmakla" suçladı ve "İyi bir aktör. Kendisini dikkatle dinlerseniz binlerce çelişkili nokta bulacaksınız" dedi.

Rusya, 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgale başlamıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, birkaç gün sonra da nükleer güçlerini teyakkuza geçirmişti.

- Getty Images

BM Genel Sekreteri, Putin'le görüşecek

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres bugün Moskova'da Vladimir Putin'le görüşecek. Ancak bir dizi diplomatik girişimin başarısızlıkla sonuçlanması nedeniyle bu görüşmeye beklentiler düşük düzeyde.

Görüşmelerin Ukrayna'nın güneydoğusundaki liman kenti Mariupol'e odaklanması bekleniyor. Rusya, kentte zaferini ilan etmesine karşın Azovstal Demir Çelik Fabrikası'nı hala ele geçiremedi.

Ukrayna güçleri bu sabah, Rusya'nın fabrikanın girişini bloke etmeye devam ettiğini duyurdu.

Ukrayna hükümeti, Guterres'den fabrikaya sığınan sivillerin tahliye edilebilmesi için bir insani koridor açılması konusunda yardım istemişti.

BM Genel Sekreteri'nin Perşembe günü de Kiev'e geçerek Zelenskiy ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

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