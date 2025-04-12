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        Haberler Dünya Ukraynalı savaş uçağı pilotu hayatını kaybetti | Dış Haberler

        Ukraynalı savaş uçağı pilotu Pavlo Ivanov hayatını kaybetti

        Ukrayna Hava Kuvvetlerinde görev yapan 26 yaşındaki Pavlo Ivanov, F-16 ile görevde bulunduğu sırada hayatını kaybetti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ivanov'un ailesine başsağlığı diledi.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 12.04.2025 - 23:36 Güncelleme: 13.04.2025 - 00:08
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        Ukraynalı pilot hayatını kaybetti
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        Ukrayna Hava Kuvvetlerinde görev yapan 26 yaşındaki Pavlo Ivanov, F-16 ile görevde bulunduğu sırada hayatını kaybetti.

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Ivanov'un ailesine başsağlığı diledi.

        Ukrayna Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamaya göre, Ivanov 12 Nisan tarihinde görev sırasında hayatını kaybetti.

        Ukrayna'ya ait savaş uçaklarının ülkenin güvenliği için görev yaptığını kaydeden Zelenskiy, "Hava Kuvvetleri ayrıca Ukrayna'yı Rus füzeleri ve insansız hava araçlarından korumakla da görevli. Savaşçılarımızla gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

        Zelenskiy, askeri yetkililerinden gerekli bilgileri aldığını aktararak, "Biz de güçlü ve yerinde bir karşılık vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

        Devlet Başkanı Zelenskiy, pilotun nasıl öldüğü ve kim tarafından öldürüldüğü konusunda herhangi bir bilgi paylaşmadı.

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