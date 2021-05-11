"10 ağaç yerine 100 ağaç dikeceğiz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu İkizdere ile ilgili açıklama yaptı

HABERTURK.COM / Ajanslar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rize'de, Lojistik Liman Projesi deniz dolgusu için taş ocağı açılması planlanan İkizdere ilçesinde taş alımına karşı çıkan vatandaşlarla dün bir araya geldi.

Vatandaşların görüş ve şikayetlerinin önemli olduğunu belirten Bakan Karaismailoğlu, "İkizdere Lojistik Limanı için almamız gereken en uygun taşın olduğu bölgede yaşayan bazı vatandaşlarımızın rahatsızlığı oldu. Onlarla istişarelerimiz devam ediyor. Liman için deniz altında kalacak taş dolgusu için 10 farklı bölgede araştırma yapıldı. Bu araştırmalar sonucunda en uygun taşın bu bölgede olduğu belirlendi. Bunun akabinde çalışmalara başladık. Buradaki vatandaşlarımızın görüş ve şikayetleri bizim için çok önemlidir, vatandaşlarımızın başımızın üstünde yeri var. Onlarla istişare için buraya geldik ve istişarelerimiz devam ediyor. Eğer 10 tane ağaç etkilenecekse yerine 100 tane ağaç ekeceğiz. 13,5 hektarlık bir alanda liman için olmazsa olmaz olan taşın dolgusu için burası kullanılıp, 2 yılı doldurmadan buradan çıkmayı taahhüt ediyoruz. İnşallah bölgeye çok ciddi katkılar sağlayacak bir proje olacak" dedi.

Ziyarete ve liman projesine ilişkin görsellerin yer aldığı bir video da bakanlığın Twitter hesabından paylaşıldı.