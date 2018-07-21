Ulsan Horang-i - Daegu maçı öncesi rakamlar

Ulsan Horang-i ve Daegu, 22 Temmuz 2018 Pazar günü Güney Kore K Lig 1 maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 13:00. Ulsan Horang-i 25 puana sahip olarak 5. sırada yer alırken Daegu 14 puanda ve 11. sırada. Ulsan Horang-i son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Daegu son 5 mücadelede 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 346 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Ulsan Horang-i kazanırsa 1.80, beraberlik çıkarsa 3.00, Daegu sahadan galip ayrılırsa 3.20 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.85. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Ulsan Horang-i son haftadaki Gwangju müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Daegu ise Chunnam Dragons maçında 1-4 kazandı.

Ulsan Horang-i, evinde 4 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 10 gol atıp 10 gol yedi.

Daegu, dış sahada 2 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Daegu 6 kez gol sevinci yaşadı, 13 kez topu ağlarında gördü.

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