Çevrimiçi gösterimler başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle düzenlenen İstanbul Film Festivali kapsamında, 32'nci kez Anadolu Efes'in katkılarıyla gerçekleştirilen Türkiye Sineması (Ulusal Yarışma, Ulusal Belgesel Yarışması ve Ulusal Kısa Film Yarışması) bölümünde yarışan belgesel ve kısa filmlerin gösterimleri, 20 - 30 Mayıs'ta festivalin çevrimiçi gösterim platformu filmonline.iksv.org'da yapılacak.
ULUSAL KISA FİLM YARIŞMASI
Ulusal Kısa Film Yarışması'nda 13 film yer alıyor. Yarışmanın jüri üyeleri, oyuncu ve yapımcı Nazlı Bulum, yönetmen Engin Erden ve sinema yazarı Selin Gürel. Ulusal Kısa Film Yarışması filmleri, 20 ve 21 Mayıs'ta iki bölüm olarak gösterime açılacak ve açıldığı günden itibaren üçer gün boyunca izlenebilecek.
Jürinin seçeceği En İyi Kısa Film, Anadolu Efes tarafından 5 bin TL ile ödüllendirilecek.
Ulusal Kısa Film Yarışması filmleri:
Program 1
Suçlular / Serhat Karaaslan
Oğlago / Efe Öztezdoğan
Cengiz / Haydar Taştan
Sürgünde Bir Yıl / Malaz Usta
Cemile / Belkıs Bayrak
Mozaik / Mosaic / İmge Özbilge, Sine Özbilge
Akıntı / Arda Ekşigil
Program 2
Mamaville / Irmak Karasu
Lâl / Gökalp Gönen
Seval / Ahmet Keçili
Binbir Gece / Alf Leila Wa Leila / Mahsum Taşkın
Çamaşır Suyu / Büşra Bülbül
Susam / Sami Morhayim
ULUSAL BELGESEL YARIŞMASI
Belgesel sinemayı ve belgeselcileri desteklemek amacıyla düzenlenen Ulusal Belgesel Yarışması'nda verilen En İyi Belgesel Ödülü, bu yıl festivalin Belgesel Kuşağı Tema Sponsoru da olan Discovery+ tarafından 20 bin TL para ödülü ile desteklenecek.
Bu yıl 9 filmin yer aldığı Ulusal Belgesel Yarışması'nın jüri üyeleri, yönetmenler Serdar Kökçeoğlu ve Martina Priessner ile yönetmen ve yapımcı Hasan Söylemez. Ulusal Belgesel Yarışma filmleri, 22 Mayıs'ta sırasıyla gösterime açılacak ve açıldığı günden itibaren üçer gün boyunca izlenebilecek.
Ulusal Belgesel Yarışması filmleri ve gösterim tarihleri:
22 Mayıs 2021 Cumartesi / Rüzgâr Tayı / Sidar İnan Erçelik
23 Mayıs 2021 Pazar / Güneşte Bir An / A Moment in the Sun / Leslie Ortabaşı, Oktay Ortabaşı
24 Mayıs 2021 Pazartesi / Hasankeyf / Heskîf / Elif Yiğit
25 Mayıs 2021 Salı / Gurbet Artık Bir Ev / Pınar Öğrenci
26 Mayıs 2021 Çarşamba / Hem Müslüman Hem Feminist / Nebiye Arı
27 Mayıs 2021 Perşembe / Anima / Yusuf Emre Yalçın
28 Mayıs 2021 Cuma / Patrida / Ayça Damgacı, Tümay Göktepe
29 Mayıs 2021 Cumartesi / Merhaba Canım / Ulaş Tosun
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