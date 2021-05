Çevrimiçi gösterimler başlıyor 0:00 / 0:00

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle düzenlenen İstanbul Film Festivali kapsamında, 32'nci kez Anadolu Efes'in katkılarıyla gerçekleştirilen Türkiye Sineması (Ulusal Yarışma, Ulusal Belgesel Yarışması ve Ulusal Kısa Film Yarışması) bölümünde yarışan belgesel ve kısa filmlerin gösterimleri, 20 - 30 Mayıs'ta festivalin çevrimiçi gösterim platformu filmonline.iksv.org'da yapılacak.

ULUSAL KISA FİLM YARIŞMASI

Ulusal Kısa Film Yarışması'nda 13 film yer alıyor. Yarışmanın jüri üyeleri, oyuncu ve yapımcı Nazlı Bulum, yönetmen Engin Erden ve sinema yazarı Selin Gürel. Ulusal Kısa Film Yarışması filmleri, 20 ve 21 Mayıs'ta iki bölüm olarak gösterime açılacak ve açıldığı günden itibaren üçer gün boyunca izlenebilecek.

Jürinin seçeceği En İyi Kısa Film, Anadolu Efes tarafından 5 bin TL ile ödüllendirilecek.

Ulusal Kısa Film Yarışması filmleri:

Program 1

Suçlular / Serhat Karaaslan

Oğlago / Efe Öztezdoğan

Cengiz / Haydar Taştan

Sürgünde Bir Yıl / Malaz Usta

Cemile / Belkıs Bayrak

Mozaik / Mosaic / İmge Özbilge, Sine Özbilge

Akıntı / Arda Ekşigil

Program 2

Mamaville / Irmak Karasu

Lâl / Gökalp Gönen

Seval / Ahmet Keçili

Binbir Gece / Alf Leila Wa Leila / Mahsum Taşkın

Çamaşır Suyu / Büşra Bülbül

Susam / Sami Morhayim

ULUSAL BELGESEL YARIŞMASI

Belgesel sinemayı ve belgeselcileri desteklemek amacıyla düzenlenen Ulusal Belgesel Yarışması'nda verilen En İyi Belgesel Ödülü, bu yıl festivalin Belgesel Kuşağı Tema Sponsoru da olan Discovery+ tarafından 20 bin TL para ödülü ile desteklenecek.

Bu yıl 9 filmin yer aldığı Ulusal Belgesel Yarışması'nın jüri üyeleri, yönetmenler Serdar Kökçeoğlu ve Martina Priessner ile yönetmen ve yapımcı Hasan Söylemez. Ulusal Belgesel Yarışma filmleri, 22 Mayıs'ta sırasıyla gösterime açılacak ve açıldığı günden itibaren üçer gün boyunca izlenebilecek.