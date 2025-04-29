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        Haberler Bilgi Yaşam Ulusal Taşıt Takip Sistemi (UTTS) uzatıldı mı, ertelendi mi? UTTS montaj son gün ne zaman?

        Ulusal Taşıt Takip Sistemi (UTTS) uzatıldı mı, ertelendi mi? UTTS montaj son gün ne zaman?

        Taşıt sahipleri, Ulusal Taşıt Takip Sistemi (UTTS) uzatılıp uzatılmadığını sorguluyor. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından kayıt dışı ekonomi ile mücadele amacıyla hayata geçirilen Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ne (UTTS) geçiş sürecinde Taşıt Tanıma Birimi (TTB) montajı için mükelleflere tanınan süre sona eriyor. Peki Ulusal Taşıt Takip Sistemi (UTTS) uzatıldı mı, ertelendi mi, son gün ne zaman?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.04.2025 - 13:21 Güncelleme: 29.04.2025 - 13:26
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        Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından 2025 yılı UTTS’ye geçiş yılı olarak belirlenirken, sistem kapsamındaki taşıtlar için yapılacak akaryakıt alımlarında kullanılacak TTB’lerin montajı için son tarihi belli oldu.

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        UTTS ERTELENDİ Mİ, UZATILDI MI?

        Taşıt sahipleri, 31 Ocak 2025 tarihine kadar TTB siparişi verdikleri takdirde, montaj işlemlerini en geç 30 Nisan 2025 tarihine kadar tamamlayabilirler. Ancak, 1 Şubat 2025 tarihinden itibaren verilen TTB siparişlerinde, TTB montajı tamamlanmadan akaryakıt fişleri gider beyanında kullanılamayacaktır.

        UTTS'DE MONTAJ İÇİN SON TARİH 30 NİSAN 2025

        Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından 2025 yılı UTTS’ye geçiş yılı olarak belirlenirken, sistem kapsamındaki taşıtlar için yapılacak akaryakıt alımlarında kullanılacak TTB’lerin montajı için son tarihin 30 Nisan 2025 olduğu açıklandı.

        Darphane tarafından yapılan açıklamada UTTS’ye geçiş sürecinde TTB montaj işlemlerinin büyük bir hızla devam ettiği ifade edildi. Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Uygulama Genel Tebliği uyarınca, 30 Nisan 2025 tarihine kadar montaj işlemleri tamamlanmamış taşıtlara ait akaryakıt harcamaları için düzenlenecek belgelerin Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) 227’nci maddesi uyarınca hiç düzenlenmemiş sayılacağı ve UTTS kapsamında belgelendirilmeyen akaryakıt harcamalarının gider olarak gösterilemeyeceği belirtildi.

        Ayrıca UTTS kapsamındaki yükümlülüklerin belirtilen süre içerisinde yerine getirilmemesi durumunda ilgili mükellefler hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanunu çerçevesinde cezai müeyyideler uygulanabileceğinin altı çizildi.

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        TTB montaj işlemleri ülke çapındaki yetkili taşıt montaj firmaları tarafından büyük bir hızla gerçekleştirilirken; akaryakıt istasyonlarındaki pompa ünitelerinin UTTS’ye geçiş için hazır hale getirilmesine yönelik çalışmalarda da son aşamaya gelindi.

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