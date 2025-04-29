Ulusal Taşıt Takip Sistemi (UTTS) uzatıldı mı, ertelendi mi? UTTS montaj son gün ne zaman?

UTTS ERTELENDİ Mİ, UZATILDI MI?

Taşıt sahipleri, 31 Ocak 2025 tarihine kadar TTB siparişi verdikleri takdirde, montaj işlemlerini en geç 30 Nisan 2025 tarihine kadar tamamlayabilirler. Ancak, 1 Şubat 2025 tarihinden itibaren verilen TTB siparişlerinde, TTB montajı tamamlanmadan akaryakıt fişleri gider beyanında kullanılamayacaktır.

UTTS'DE MONTAJ İÇİN SON TARİH 30 NİSAN 2025

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından 2025 yılı UTTS’ye geçiş yılı olarak belirlenirken, sistem kapsamındaki taşıtlar için yapılacak akaryakıt alımlarında kullanılacak TTB’lerin montajı için son tarihin 30 Nisan 2025 olduğu açıklandı.

Darphane tarafından yapılan açıklamada UTTS’ye geçiş sürecinde TTB montaj işlemlerinin büyük bir hızla devam ettiği ifade edildi. Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Uygulama Genel Tebliği uyarınca, 30 Nisan 2025 tarihine kadar montaj işlemleri tamamlanmamış taşıtlara ait akaryakıt harcamaları için düzenlenecek belgelerin Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) 227’nci maddesi uyarınca hiç düzenlenmemiş sayılacağı ve UTTS kapsamında belgelendirilmeyen akaryakıt harcamalarının gider olarak gösterilemeyeceği belirtildi.

Ayrıca UTTS kapsamındaki yükümlülüklerin belirtilen süre içerisinde yerine getirilmemesi durumunda ilgili mükellefler hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanunu çerçevesinde cezai müeyyideler uygulanabileceğinin altı çizildi.