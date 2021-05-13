Uluslararası haber ajansı birliklerinden AA'ya dayanışma mesajı

AA

EANA Başkanı ve Alman Haber Ajansı (DPA) Yönetim Kurulu Başkanı Peter Kropsch ve EANA Genel Sekreteri Alexandru Ion Giboi imzalı açıklamada, İsrail makamlarına gazetecilerin can ve çalışma güvenliğinin sağlanması çağrısı yapıldı.

Gazetecilerin çalışmalarının önemine işaret edilen açıklamada, İsrail'de yaşanan gelişmeler nedeniyle gazetecilerin çalışmalarının daha da önemli hale geldiği belirtildi.

Açıklamada, AA muhabirlerinin Doğu Kudüs'teki olaylarda yaralanmasıyla ilgili ise yetkililere gazetecilerin fiziki sağlığını ve çalışma koşullarını koruma çağrısında bulunularak "Devletler ve hükümetler, gazetecilerin önemli işlerini yapmalarına izin vererek, şeffaflık konusunda isteklilik gösterirler ve demokratik değerlere destek verirler. Gazetecilerin herhangi bir baskı veya yaralanma korkusu olmadan işlerini yapmalarına izin verilmelidir." ifadeleri kullanıldı.

EANA Yönetim Kurulu'nun yaralanan gazeteciler için geçmiş olsun dileklerini ilettiği açıklamada, şiddetin sona ermesi temennisine de yer verildi.

- "Gazetecilere yönelik şiddet, paylaştığımız değerlerimize aykırıdır ve asla hoş görülemez"

ABNA-SE'den de Başkan Armela Krasniqi ile Genel Sekreter Mihalis Psilos imzalı destek açıklaması geldi.

Açıklamada gelişmelerin yakından takip ettiği belirtilerek "Anadolu Ajansı muhabirlerinin güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yönelik saldırısını haber yaparken yaralandıklarını öğrendik. ABNA-SE, Anadolu Ajansı muhabir ve fotomuhabirlerine acil şifalar diler." ifadelerine yer verildi.

Gelişmelerin endişe verici olduğuna vurgu yapılan açıklamada, "ABNA-SE Yönetim Kurulu, gelişmeler ne kadar hassas olursa olsun, basın özgürlüğüne saygı konusunda derin endişelerini dile getiriyor." değerlendirmesi yapıldı.

ABNA-SE ayrıca sorumlulara, gazetecilerin işini yapmasına izin verme çağrısında da bulundu.

OANA Başkanı ve Güney Kore'nin Yonhap Haber Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Cho Sung-boo da açıklamasında, AA muhabirlerinin görevini yaptıkları sırada yaralanmasının üzüntü verici ve rahatsız edici olduğunu belirtti.

Açıklamada, "Gazetecilere yönelik şiddet, paylaştığımız değerlerimize aykırıdır ve asla hoş görülemez. Gazeteciliğe yönelik saldırıları kınamak için birlikte duracağız." ifadeleri yer aldı.