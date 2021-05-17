Müzelerin geleceği masaya yatırılacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerKültür-SanatHeykel
ABONE OL

Uluslararası Müze Günü'nde seminerler düzenlenecek

18 Mayıs Uluslararası Müze Günü'nde gerçekleştirilecek olan etkinliklerde Türkiye'deki müzelerin geleceği masaya yatırılacak

Uluslararası Müze Günü'nde seminerler düzenlenecek
Müzelerin geleceği masaya yatırılacak
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

18 - 21 Mayıs arasında 18 Mayıs Uluslararası Müze Günü'nde çevrim içi etkinlikler düzenlenecek. Türkiye'deki müzelerin geleceği, düzenlenecek seminerlerde masaya yatırılacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Uluslararası Müzeler Konseyi ICOM Türkiye Millî Komitesi ve Müzeciler Derneği iş birliğinde gerçekleştirilecek seminerlerin ilkinde, ICOM tarafından 2021 için belirlenen 'Müzelerin Geleceği: İyileşme ve Yeniden Düşleme" teması kapsamında sunumlar yapılacak.

Türkiye'nin birçok önemli müzesinden uzmanların katılacağı ağ seminerinin başlıkları 'Çağdaş Dünyada Müzeler Neyi Başarabilir?', 'Müzenin Kurumsal Tasarımı ve Enstitü Müze Yaklaşımı', 'Müzelerin Toplumsal / Sosyal Rolü ve Sürdürülebilirlik', 'İklim Değişikliğinin Etkisinde Müzelerin Sürdürülebilirliği', 'Müzelerde Dijital Dönüşüm / Dijitalleşme / Teknoloji' ve 'Yeni Müzecilik Uygulamaları' olarak belirlendi.

Troya Müzesi, Konya Müzesi, Alanya Müzesi, Gaziantep Müzesi, Galata Mevlevihanesi Müzesi, Aydın Müzesi, Kocaeli Müzesi, Van Müzesi ve Efes Müzesinin yanı sıra Rahmi M. Koç Müzesi, Doğançay Müzesi, Hacettepe Sanat Müzesi, Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi, Tire Kent Müzesi, İstanbul Üniversitesi - Müze Yönetimi Ana Bilim Dalı, Müzecilik Meslek Kuruluşu Derneği, Yapı Kredi Müzesi, İllüzyon Müzesi, İzmir Resim Heykel Müzesi ve Galerisi ile ICOM Türkiye, Müze Kumbaram ve Bursa Fetih Müzesinden 25 müzeci katılacak. Seminerler 18 - 21 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

'Nasipse Adayız'a ilk film ödülü
KÜLTÜR-SANATBelgrad'da ödül kazandı
Emre Erdoğdu'dan yeni film 'Beni Sevenler Listesi'
KÜLTÜR-SANATİlk fragman yayınlandı
MTV Film ve TV Ödülleri sahiplerini buldu
KÜLTÜR-SANATMTV Film ve TV Ödülleri sahiplerini buldu
Âşık Mahzuni Şerif anılıyor
KÜLTÜR-SANATVefatının 19'uncu yılında anılıyor
Bandırma Vapuru'nun hikâyesi
KÜLTÜR-SANATBir ulusun kaderini taşıdı
'Akis', 'En İyi Yabancı Film' ödülünü kazandı
KÜLTÜR-SANAT'En İyi Yabancı' film ödülü
'Mercedes Kadir'in oyuncuları belli oldu
KÜLTÜR-SANAT'Mercedes Kadir'in çekimleri başlıyor
Bayburt'ta Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'ne verilen Avrupa Yılın Müzesi Silletto Ödülü'nün sevinci yaşanıyor
KÜLTÜR-SANATKentte sevinç yarattı
Türkiye'den ikinci eser Birleşmiş Milletler'de
KÜLTÜR-SANATGöbeklitepe New York'ta
Haftanın Kitapları
KÜLTÜR-SANATHaftanın Kitapları