Müzelerin geleceği masaya yatırılacak 0:00 / 0:00

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18 - 21 Mayıs arasında 18 Mayıs Uluslararası Müze Günü'nde çevrim içi etkinlikler düzenlenecek. Türkiye'deki müzelerin geleceği, düzenlenecek seminerlerde masaya yatırılacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Uluslararası Müzeler Konseyi ICOM Türkiye Millî Komitesi ve Müzeciler Derneği iş birliğinde gerçekleştirilecek seminerlerin ilkinde, ICOM tarafından 2021 için belirlenen 'Müzelerin Geleceği: İyileşme ve Yeniden Düşleme" teması kapsamında sunumlar yapılacak.

Türkiye'nin birçok önemli müzesinden uzmanların katılacağı ağ seminerinin başlıkları 'Çağdaş Dünyada Müzeler Neyi Başarabilir?', 'Müzenin Kurumsal Tasarımı ve Enstitü Müze Yaklaşımı', 'Müzelerin Toplumsal / Sosyal Rolü ve Sürdürülebilirlik', 'İklim Değişikliğinin Etkisinde Müzelerin Sürdürülebilirliği', 'Müzelerde Dijital Dönüşüm / Dijitalleşme / Teknoloji' ve 'Yeni Müzecilik Uygulamaları' olarak belirlendi.

Troya Müzesi, Konya Müzesi, Alanya Müzesi, Gaziantep Müzesi, Galata Mevlevihanesi Müzesi, Aydın Müzesi, Kocaeli Müzesi, Van Müzesi ve Efes Müzesinin yanı sıra Rahmi M. Koç Müzesi, Doğançay Müzesi, Hacettepe Sanat Müzesi, Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi, Tire Kent Müzesi, İstanbul Üniversitesi - Müze Yönetimi Ana Bilim Dalı, Müzecilik Meslek Kuruluşu Derneği, Yapı Kredi Müzesi, İllüzyon Müzesi, İzmir Resim Heykel Müzesi ve Galerisi ile ICOM Türkiye, Müze Kumbaram ve Bursa Fetih Müzesinden 25 müzeci katılacak. Seminerler 18 - 21 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.