Afiş tasarımı Ekşioğlu'ndan 0:00 / 0:00

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Her yıl 'Adalet' temasıyla gerçekleştirilen Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin afişi yayımlandı. Bu yıl 11'inci kez düzenlenecek festival, 26 Kasım - 2 Aralık 2021 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleşecek.

Festivalin bu yılki afişi uluslararası üne sahip Türk karikatür ve grafik sanatçısı Gürbüz Doğan Ekşioğlu tarafından tasarlandı. Ekşioğlu eseriyle, 24 Mayıs 2021 haftasında yeniden New Yorker Dergisi'ne kapak olmuştu.

Her yıl olduğu gibi adalet filmlerinden oluşan film seçkilerinin yanı sıra Uluslararası Altın Terazi Uzun Metraj ve ve Kısa Metraj Film Yarışmaları için başvurular 10 Eylül 2021'e kadar devam edecek.